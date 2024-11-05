Demet Akalın'dan Gülşen itirafı: "Çok sert konuştum"

Demet Akalın, Gülşen hakkında söylediklerinin ağır olduğunu kabul etti. İşte detaylar...

Demet Akalın'dan Gülşen itirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2024 09:46

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, eşi Okan Kurt ile birlikteliklerinin 13. yılını önceki gece Maslak'ta bir mekanda özel bir akşamla kutladı. Mekan çıkışında muhabirlerle kısa bir sohbet eden Akalın, gecenin güzel geçtiğini dile getirirken son dönemde gündeme gelen Gülşen hakkındaki açıklamalarıyla ilgili de samimi bir itirafta bulundu.

Sahne kıyafetleri konusundaki cüretkar yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Akalın, geçtiğimiz günlerde Gülşen hakkında yaptığı eleştirilerin çok sert olduğunu kabul etti. Muhabirlerin konuyu hatırlatması üzerine “Aramızda bir sorun yoktu. Çok sert konuştum, farkındayım” diyerek sözlerinin ağırlığının farkında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Akalın, kısa süre önce babasını kaybeden Gülşen’i arayarak başsağlığı dilediğini de belirtti. “Evet, aradım ve kendisiyle konuştum” diyen Akalın, Gülşen’e destek olmak için yanında olduğunu ifade etti.

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