Demet Akalın pide fiyatlarına isyan etti!

Demet Akalın’dan Pide Fiyatlarına Sert Tepki: “Ben 80’e Aldım, 160 Oldu!”

Demet Akalın pide fiyatlarına isyan etti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-03-2025 15:05

Sosyal medyadaki ani tepkileriyle sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu kez pide fiyatlarına isyan etti. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fiyatlara dikkat çeken Akalın, evinde izlediği bir haber programında pidenin satış fiyatının 30 TL olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Kendisinin ödediği fiyatın çok daha yüksek olduğunu belirten Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ben 80’e aldım, 80-80, 160! 40 da bahşiş bıraktım, aaa! Oğlum, Ramazan günü!”

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