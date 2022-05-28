Demet Akalın hastalığını açıkladı!

Migren tedavisi gördüğünü belirten 50 yaşındaki Demet Akalın, “Tansiyonum düştü, diyetteyim, başım dönüyor. 1.5 aydır migren tedavisi görüyorum. Onun için çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. 5 profesör gezdim!” dedi.

Kortizonlu ilaçların ardından oksijen tedavisine başladığını ifade eden Demet Akalın, son dönemde kapalı sahne kıyafetleri tercih etmesinin nedeninin de aldığı kilolar olduğunu açıkladı. Ünlü isim, konuyla ilgili, “Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah kimsenin başına böyle bir ağrı vermesin!” şeklinde konuştu.