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Gecce Magazin Haberleri

Demet Akalın hastalığını açıkladı!

Demet Akalın, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, kızı Hira için yazlık kıyafetler baktığını söyledi.

Demet Akalın hastalığını açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-05-2022 10:59

Migren tedavisi gördüğünü belirten 50 yaşındaki Demet Akalın, “Tansiyonum düştü, diyetteyim, başım dönüyor. 1.5 aydır migren tedavisi görüyorum. Onun için çok kortizon kullandım, haliyle biraz kilo aldım. 100 kilo olayım, yeter ki şu ağrılardan kurtulayım. 5 profesör gezdim!” dedi. 

Kortizonlu ilaçların ardından oksijen tedavisine başladığını ifade eden Demet Akalın, son dönemde kapalı sahne kıyafetleri tercih etmesinin nedeninin de aldığı kilolar olduğunu açıkladı. Ünlü isim, konuyla ilgili, “Kızlar çok şahane giyiniyorlar ama sağlık daha önemli. Düşmanım yok ama Allah kimsenin başına böyle bir ağrı vermesin!” şeklinde konuştu.

 

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