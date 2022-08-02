Demet Akalın, beğenmediği içkiyi garsonun üzerine döktü!

Her yaptığı söylediği olay olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle tepki çekti. Bodrum'da bir mekanda sahne alan şarkıcı, şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

"RESMEN ELMA SUYU"

Yaptığı hareketten sonra garsona "Resmen elma suyu vermişsin bana." diyerek bir de sitemde bulunan Demet Akalın, daha sonra garsona "Bir tane gerçek şampanya ver." dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Sosyal medyaya düşen o görüntüler bir anda gündem oldu. Demet Akalın'ın bu hareketi tepki oluşturdu.



