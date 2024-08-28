Damla Sönmez'in Dalyan kaçamağı: Köpekle eğlenceli anlar

Güzel oyuncu Damla Sönmez, yazın son günlerini Dalyan'da geçiriyor.

Damla Sönmez'in Dalyan kaçamağı: Köpekle eğlenceli anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2024 10:27

Güzel oyuncu Damla Sönmez, yazın son günlerini kısa tatillerle değerlendirmeye devam ediyor.

Önceki gün Dalyan'da yer alan popüler bir plajda objektiflere takılan Sönmez, deniz kenarında keyifli anlar yaşadı.

Plaja gelir gelmez şapkasını takarak güneşten korunmayı ihmal etmeyen Sönmez, plajda karşılaştığı bir köpek ile oyun oynayarak vakit geçirdi.

Neşeli anlar yaşayan oyuncu, daha sonra locasına geçerek güneşlendi ve yazın tadını çıkardı. Damla Sönmez’in bu doğal ve samimi halleri, plajdaki diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.

Benzer Haberler
Demet Özdemir ve İlhan Şen'li Demet Özdemir ve İlhan Şen'li "Cinlerin Düğünü"nden ilk kareler...
Doğan Alemdar ve Danla Bilic'in Bodrum tatili: Aşk dolu anlar Doğan Alemdar ve Danla Bilic'in Bodrum tatili: Aşk dolu anlar
Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti! Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Ceren Karakoç ve eşi Osman Karakoç’un aşk dolu Çeşme tatili Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Ceren Karakoç ve eşi Osman Karakoç’un aşk dolu Çeşme tatili
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Çeşme'de yazın son günlerine veda Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan Çeşme'de yazın son günlerine veda
Halkbank SGK Destekli Emekli Kredisi Başladı Halkbank SGK Destekli Emekli Kredisi Başladı
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!
  • 27-08-2024 14:02

Kızılcık Şerbeti sete çıkıyor! Kızılcık Şerbeti 3. sezonuyla ekranlara geri dönüyor!

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!
  • 28-08-2024 13:22

Neslihan Atagül'ün Kuşadası tatilinde: Karnı belirginleşti!

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
  • 27-08-2024 14:06

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı:
  • 22-08-2024 11:43

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...
  • 23-08-2024 15:32

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama! İşte son görüntüsü...