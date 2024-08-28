Damla Sönmez'in Dalyan kaçamağı: Köpekle eğlenceli anlar

Güzel oyuncu Damla Sönmez, yazın son günlerini kısa tatillerle değerlendirmeye devam ediyor.

Önceki gün Dalyan'da yer alan popüler bir plajda objektiflere takılan Sönmez, deniz kenarında keyifli anlar yaşadı.

Plaja gelir gelmez şapkasını takarak güneşten korunmayı ihmal etmeyen Sönmez, plajda karşılaştığı bir köpek ile oyun oynayarak vakit geçirdi.

Neşeli anlar yaşayan oyuncu, daha sonra locasına geçerek güneşlendi ve yazın tadını çıkardı. Damla Sönmez’in bu doğal ve samimi halleri, plajdaki diğer tatilcilerin de ilgisini çekti.