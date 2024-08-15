Damla Sönmez’den Alaçatı çıkarması

Başarılı oyuncu Damla Sönmez, yeni filmi "Tezgah"ın galası için geçtiğimiz gün Alaçatı’ya geldi. Galanın ardından popüler bir plajda objektiflere yansıyan Sönmez, tatilin tadını çıkardı.

Renkli bikinisiyle plaja adım atan 37 yaşındaki güzel oyuncu, serin sulara kendini bırakırken, uzun süre tek başına yüzdü. Fit ve sağlıklı görünümüyle dikkat çeken Sönmez, duşa giderken de göz kamaştırdı.

Plaj keyfinin ardından Sönmez, plajın restoran kısmına geçerek keyifli bir yemek yedi. Tatiline kısa bir mola veren oyuncu, Alaçatı’nın huzurlu atmosferinde enerjisini tazeledi.



