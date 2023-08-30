Daha ucuzu piyasada yok! Skoda Scala, Octavia 2023 ÖTV muafiyetli indirimli fiyat listesi bayram ettirdi!

Skoda Scala, Octavia 2023 ÖTV muafiyetli indirimli fiyat listesi bayram ettirdi! Daha ucuzu piyasada yok- ÖTV ödemeden otomobil almak isteyenler için Skoda, oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, markanın öne çıkan modelleri Scala ve Octavia, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle %35 oranında indirim ile birlikte Skoda otomobilleri piyasadaki en avantajlı fiyat seviyelerine ulaştı. ÖTV muafiyeti ile beraber yaşanan fiyat düşüşleri, Scala ve Octavia modellerinde kendini gösteriyor.
Skoda Scala Modellerinde ÖTV Muafiyeti: Engelli Araç Fiyat Listesi
2023 yılında engelli araç kategorisine giren Skoda Scala modelleri, oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor. İşte bazı modellerin güncel liste fiyatları ve ÖTV'siz fiyatları:
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Skoda Scala 1.0 TSI 110 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Comfort
- Güncel Liste Fiyatı: 769.900 TL
- ÖTV’siz Fiyatı: 427.685 TL
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Skoda Scala 1.0 TSI 110 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Elite
- Güncel Liste Fiyatı: 819.900 TL
- ÖTV’siz Fiyatı: 455.503 TL
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Skoda Scala 1.0 TSI 110 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Premium
- Güncel Liste Fiyatı: 934.900 TL
- ÖTV’siz Fiyatı: 518.254 TL
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Skoda Scala 1.5 TSI ACT 150 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Premium
- Güncel Liste Fiyatı: 1.003.900 TL
- ÖTV’siz Fiyatı: 557.422 TL
Skoda Octavia Modellerinde ÖTV Muafiyeti: Engelli Araç Fiyatları
2023 Skoda Octavia modelleri de engelli araç kategorisinde uygun fiyatlarla sunuluyor:
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Skoda Octavia 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite
- ÖTV’siz Fiyatı: 514.000 TL
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Skoda Octavia 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium
- ÖTV’siz Fiyatı: 532.900 TL
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Skoda Octavia 1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium
- ÖTV’siz Fiyatı: 589.600 TL
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Skoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout
- ÖTV’siz Fiyatı: 658.100 TL