Daha ucuzu piyasada yok! Skoda Scala, Octavia 2023 ÖTV muafiyetli indirimli fiyat listesi bayram ettirdi!

Skoda Scala, Octavia 2023 ÖTV muafiyetli indirimli fiyat listesi bayram ettirdi! Daha ucuzu piyasada yok- ÖTV ödemeden otomobil almak isteyenler için Skoda, oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, markanın öne çıkan modelleri Scala ve Octavia, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle %35 oranında indirim ile birlikte Skoda otomobilleri piyasadaki en avantajlı fiyat seviyelerine ulaştı. ÖTV muafiyeti ile beraber yaşanan fiyat düşüşleri, Scala ve Octavia modellerinde kendini gösteriyor.

Skoda Scala Modellerinde ÖTV Muafiyeti: Engelli Araç Fiyat Listesi

2023 yılında engelli araç kategorisine giren Skoda Scala modelleri, oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor. İşte bazı modellerin güncel liste fiyatları ve ÖTV'siz fiyatları:

Skoda Scala 1.0 TSI 110 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Comfort Güncel Liste Fiyatı: 769.900 TL ÖTV’siz Fiyatı: 427.685 TL

Skoda Scala 1.0 TSI 110 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Elite Güncel Liste Fiyatı: 819.900 TL ÖTV’siz Fiyatı: 455.503 TL

Skoda Scala 1.0 TSI 110 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Premium Güncel Liste Fiyatı: 934.900 TL ÖTV’siz Fiyatı: 518.254 TL

Skoda Scala 1.5 TSI ACT 150 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Premium Güncel Liste Fiyatı: 1.003.900 TL ÖTV’siz Fiyatı: 557.422 TL



Skoda Octavia Modellerinde ÖTV Muafiyeti: Engelli Araç Fiyatları

2023 Skoda Octavia modelleri de engelli araç kategorisinde uygun fiyatlarla sunuluyor: