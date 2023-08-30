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Daha ucuzu piyasada yok! Skoda Scala, Octavia 2023 ÖTV muafiyetli indirimli fiyat listesi bayram ettirdi!

ÖTV ödemeden otomobil almak isteyenler için Skoda, oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, markanın öne çıkan modelleri Scala ve Octavia, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Daha ucuzu piyasada yok! Skoda Scala, Octavia 2023 ÖTV muafiyetli indirimli fiyat listesi bayram ettirdi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-08-2023 08:26

Skoda Scala, Octavia 2023 ÖTV muafiyetli indirimli fiyat listesi bayram ettirdi! Daha ucuzu piyasada yok-  ÖTV ödemeden otomobil almak isteyenler için Skoda, oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Bu kapsamda, markanın öne çıkan modelleri Scala ve Octavia, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle %35 oranında indirim ile birlikte Skoda otomobilleri piyasadaki en avantajlı fiyat seviyelerine ulaştı. ÖTV muafiyeti ile beraber yaşanan fiyat düşüşleri, Scala ve Octavia modellerinde kendini gösteriyor.

Skoda Scala Modellerinde ÖTV Muafiyeti: Engelli Araç Fiyat Listesi

2023 yılında engelli araç kategorisine giren Skoda Scala modelleri, oldukça cazip fiyatlarla sunuluyor. İşte bazı modellerin güncel liste fiyatları ve ÖTV'siz fiyatları:

  • Skoda Scala 1.0 TSI 110 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Comfort

    • Güncel Liste Fiyatı: 769.900 TL
    • ÖTV’siz Fiyatı: 427.685 TL

  • Skoda Scala 1.0 TSI 110 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Elite

    • Güncel Liste Fiyatı: 819.900 TL
    • ÖTV’siz Fiyatı: 455.503 TL

  • Skoda Scala 1.0 TSI 110 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Premium

    • Güncel Liste Fiyatı: 934.900 TL
    • ÖTV’siz Fiyatı: 518.254 TL

  • Skoda Scala 1.5 TSI ACT 150 Beygir Turbo Benzinli 7 İleri Otomatik DSG Premium

    • Güncel Liste Fiyatı: 1.003.900 TL
    • ÖTV’siz Fiyatı: 557.422 TL

Skoda Octavia Modellerinde ÖTV Muafiyeti: Engelli Araç Fiyatları

2023 Skoda Octavia modelleri de engelli araç kategorisinde uygun fiyatlarla sunuluyor:

  • Skoda Octavia 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Elite

    • ÖTV’siz Fiyatı: 514.000 TL

  • Skoda Octavia 1,0 TSI e-Tec 110 PS DSG Premium

    • ÖTV’siz Fiyatı: 532.900 TL

  • Skoda Octavia 1,5 TSI ACT e-Tec 150 PS DSG Premium

    • ÖTV’siz Fiyatı: 589.600 TL

  • Skoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG Scout

    • ÖTV’siz Fiyatı: 658.100 TL
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