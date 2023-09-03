Daha önce verilmedi! 200.000 TL için başvuru yapacak olan kişilere duyuru yapıldı! O bankadan yarın ödeme var

Banka, 200.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasıyla müşterilerine hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor. İşte detaylar: Kredi almak için yaş sınırı oldukça önemlidir ve Garanti Bankası bu konuda geniş bir potansiyel müşteri kitlesine hitap etmektedir. 18 yaşından büyük herkes, bu özel kredi kampanyasından yararlanabilir. Başvurularınızı banka şubeleri üzerinden yapabileceğiniz gibi, online başvuru seçenekleri de bulunmaktadır.

Kredi Özellikleri

İhtiyaç kredisi başvurusu yapanlar, 200.000 TL kredi kullanma fırsatına sahiptir. Kredi vadesi 12 aydır ve özellikle ihtiyaç kredisi başvurularında sıkça tercih edilen 3 ay erteleme seçeneği sunulmaktadır.

Özel İpotek Seçeneği

Garanti Bankası, bu kredi kampanyası için özel bir ipotek seçeneği sunmaktadır. Eğer 200.000 TL'lik kredi başvurunuzu değerli bir gayrimenkul veya arsa üzerine ipotekle temin etmek isterseniz, ipoteğin ekspertiz değerinin %75'ine kadar kredi kullanma imkanına sahip olursunuz. Bu sayede ihtiyaçlarınızı büyük bir rahatlıkla karşılayabilirsiniz.

Kredi başvurunuzu Garanti Bankası şubelerine giderek yapabilirsiniz. Başvuru sırasında gerekli evrakları ve gelir belgenizi hazır tutarak işleminizi hızlandırabilirsiniz. Başvurunuzun sonucunu ise hemen öğrenme şansına sahipsiniz.

Garanti Bankası, uygun faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri ile müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir çözümler sunmaya devam ediyor. 200.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatını kaçırmamak için hemen başvurun ve finansal rahatlığın tadını çıkarın!