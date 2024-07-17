Cüzdanında para yoksa, İŞ bankası sizlere aylık düşük faizlerle "ihtiyaç kredisi" ödemesi yapacağını açıkladı! 

İş bankası tarafından başlatılan bu yeni kampanyada, Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan herkese, 18 yaş üzerinde olması durumunda İŞ BANKASI kredi kampanyası olarak hemen sizlere ödeme verecektir. Kredi notu düşük faizlerle ödeme verecek ve bu ödemelerden de kredilerinizi hemen hesaba atacak. İş bankası hesabınız varsa, İş bankası İş cep mobil uygulaması üzerinden sizlere destek kredisi ödemesi verilecektir.

İŞ BANKASI KREDİ KAMPANYASI

İş bankası üzerinden kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, Uygun faizlerle bu kredileri hesaplarına atabileceklerdir. Kredi alacak kişilere hemen hızlı ve anında kredi hizmeti iş cep uygulaması üzerinden verilecektir. İş bankası kredi kampanyasına katılacak olan kişiler başvuru şartlarına uygun olarak hemen aynı gün destek kredisi alacaklardır.

İŞ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

İş bankası ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte, hızlı ve anında sonuç verir. Bankadan anında kredi almak isteyenlere İş bankası iş cep haricinde banka internet bankacılığı üzerinden de kredi başvurusu yapılacaktır. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, hemen aynı gün içinde hesaba ödeme alacaktır. Bu şekilde hızlı kredi verilecektir. Kampanya ise ay sonuna kadar devam edecektir. 50 bin TL kredi onayı aldığınızda 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.