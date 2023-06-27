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Cumhurbaşkanından erken emeklilik müjdesi geldi! 6 yıl önce emeklilik kimleri kapsıyor, kimler emekli edilecek?

SGK mevzuatında değişiklik yapılırken emeklilik yaşını öne çekme ve şartları yerine getirebilen kişilere erken emeklilik fırsatı verme düşüncesi dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanından erken emeklilik müjdesi geldi! 6 yıl önce emeklilik kimleri kapsıyor, kimler emekli edilecek?
Yayın Tarihi : 2023-06-27 11:33

6 yıl önce emeklilik kimleri kapsıyor, kimler emekli edilecek? Cumhurbaşkanından erken emeklilik müjdesi geldi-  SGK mevzuatında değişiklik yapılırken emeklilik yaşını öne çekme ve şartları yerine getirebilen kişilere erken emeklilik fırsatı verme düşüncesi dile getiriliyor. Bu durumda, erken emeklilik için şartları karşılayan kişilerin 6 yıl öncesinden emekli olma hakkı kazanabilecekleri belirtilmektedir.

Emeklilik şartları birçok kişi için karmaşık olabilir. Mevzuatta birçok ayrıntı bulunduğundan, bu konuya hakim olmak SGK mevzuatında çalışmayan biri için zorlu olabilir. Hatta emeklilik yaşını hesaplayan bazı kurumlardaki yetkililer bile bu konuda zorlanabilmektedir.

Emekli olabilmek için temelde üç şart bulunmaktadır: Prim gününü tamamlamak, emekli olmak için gereken yaşa ulaşmak ve çalışarak geçirdiğiniz gün sayısının belirlenen aralıklarda olması. Prim ve hizmet gün sayısı, ilk işe başlama tarihinden itibaren hesaplanmaya başlar. Kadınlar, zaruri askerlik süresini borçlanarak veya hamilelik sürelerini borçlanarak bu sürelere dahil edebilirler.

Erken emeklilik isteyen kişilere önerilebilecek birçok yol bulunmaktadır. Bu konuda kadınlar, doğum borçlanması yapma imkanına sahiptir. Bir anne 3 çocuk doğurmuşsa, toplamda 6 yıl prim borcu ödeyerek erken emeklilik hakkı elde edebilir. Ancak bu durumda yaklaşık 150.000 TL gibi bir ödeme yapması gerekmektedir. Engelli çocuğu olan annelere de 2008 öncesinde elde ettiği prim günlerinin dörtte biri kadar gün eklemesi yapılabilmektedir. Erkeklerde ise askerlik borçlanması ile erken emeklilik imkanı mevcuttur.

Türkiye'de çalışma hayatında olan bireyler, belirli bir süre prim ödedikten sonra emekli olma hakkına sahiptir. Ancak bazı durumlarda, çalışanlar emeklilik sürelerini kısaltarak daha erken bir emeklilik dönemine girmek isteyebilirler. Peki, 6 yıl erken emekli olmanın yolları nelerdir? İşte aşağıda adım adım açıklamalar:

Cumhurbaşkanından erken emeklilik müjdesi geldi! 6 yıl önce emeklilik kimleri kapsıyor, kimler emekli edilecek

Prim Ödeme Süresinin Değerlendirilmesi:

Erken emeklilik için ilk adım, prim ödeme süresinin değerlendirilmesidir. Emeklilik için belirlenen prim ödeme süresini tamamlamak önemlidir. Örneğin, genel olarak 25 yıl prim ödenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, erken emekli olmak isteyen bir bireyin bu süreyi değerlendirmesi gerekmektedir.

Yaş Şartlarına Dikkat Edilmesi:

Emeklilikte yaş faktörü, erken emeklilik için önemli bir kriterdir. Emeklilik yaşının kaç olduğuna bağlı olarak, erken emeklilik için gereken süre de değişebilir. Mevcut yasal düzenlemelere göre, prim ödeme süresi tamamlanmış olsa bile erken emekli olmak için belli bir yaşa ulaşmak gerekmektedir.

Sigorta Başlangıç Tarihinin Gözden Geçirilmesi:

Erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihi önemli bir faktördür. Sigorta başlangıç tarihini öne çekmek, emeklilik süresini kısaltabilir. Bu nedenle, sigorta başlangıç tarihinin tekrar gözden geçirilmesi ve mümkünse öne çekilmesi gerekmektedir.

 

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