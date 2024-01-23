Cumhurbaşkanı Onayladı! Emekli Maaşı Alıyorsanız Size Müjdeler Geldi, 10 Gün İçinde 10 BİN TL Ödeme Alın! 

Emekli maaşlarını alanlar için son dakika 10 bin TL ödeme haberi sevindirdi. Bu haber ile birlikte emekli maaşlarını kamu bankalarından almak ŞARTI ile kredi alacak herkes, Emekli ek ödemesi için başvuru yapabileceklerdir. Emeklilere özel olarak sunulan bu yeni kredi kampanyasında devlet destekli olarak ödemeler kişilerin banka hesaplarına yapılacaktır.

Cumhurbaşkanı Açıkladı! Emeklilere Ek ÖDEME İçin Son Karar Emeklinin! Başvuru Yaparak Alın

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emekli olan vatandaşlar için verilecek bu krediyi, 3 bankadan alabileceksiniz. Ancak bu bankalardan emekli maaşı almanız ve daha önce de kredi kullanıp düzenli ödemiş olmanız gerekiyor.

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

Bu 3 banka üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, Başvurunuzu yaparak hemen ödeme alabileceksiniz. Kredi notu ve kredi sicili önemli olmadan 10 bin TL kullanabilirsiniz. Başvurunuzu yapmak için banka şubelerine gidebilir veya bankanın mobil uygulamasından 10 bin TL kredi kullanmak için işlem yapabilirsiniz.

10 bin TL ödeme aldığınızda 12 ay vade veya 24 ay vadeli seçeneklerden yararlanabilirsiniz. Eğer daha önce kredi almadıysanız ve bu bankalardan yüksek limitli ihtiyaç kredisi (Emekli kredisi) kullanmak istiyorsanız banka sizlere yüksek 100 bin TL'ye kadar da kredi imkanı sağlamaktadır. Düşük faizli emekli kredisi kampanyası detaylarını resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz.