Cumhurbaşkanı onayı ile emeklilere ve 18 yaş üzerine ödeme: 5 Ocak'tan sonra hesaplarda olacak

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu hızlı ve kolay finansman çözümleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Son olarak başlattığı ihtiyaç kredisi kampanyası ile banka, sadece 5 dakika içerisinde onay alan başvurulara 10.000 TL'ye kadar destek sağlıyor. Bu finansal yardım kampanyası, Ziraat Bankası'nın müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor.

Ziraat Bankası'nın yeni kampanyası, müşterilere sunduğu kolaylıkla öne çıkıyor. Banka, sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden duyurduğu kampanya kapsamında, 5 dakika içerisinde onay alan başvurulara 10.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Bu hızlı onay süreci, acil nakit ihtiyacı olan müşterilere anında çözüm sunmayı amaçlıyor.

Kampanyaya katılmak isteyenlerin yerine getirmeleri gereken belirli şartlar bulunuyor. Başvuru yapacak kişilerin kredi puanlarının 1200 ve üzerinde olması, en az 6 aydır aynı işyerinde çalışıyor olmaları, 18 yaşından büyük olmaları, emekli olanların maaş müşterisi olmaları, icralık veya avukatlık durumlarının olmaması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekiyor.

Emekli vatandaşları da unutmayan Ziraat Bankası, özel bir emekli kredi fırsatı sunuyor. Emekli olan müşteriler, 5 dakika içinde yanıt alabilecekleri bu kampanya ile düşük faiz oranları ile 10.000 TL'lik 36 ay vadeli kredi kullanma imkanına sahip oluyorlar. Bu sayede emekliler de maddi ihtiyaçlarını karşılamak için avantajlı bir seçenek elde ediyorlar.