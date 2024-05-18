CUMHURBAŞKANI ONAY VERDİ! Emekli Zamlarına Daha Önce Yapılmayan Bir ZAM Geldi! Müjdeli Haber Duyuruldu!

Temmuz ayında 16 milyon emeklinin maaşında değişiklik olacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın açıkladığı yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda, 6 aylık enflasyon zammı yüzde 25,46 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı zam oranı bu rakam olacak. Ancak, refah payının da eklenmesiyle birlikte, Temmuz ayında maaş zammının yüzde 30’a tamamlanması bekleniyor.

Enflasyon zammı ve refah payı zammı, emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde artıracak. SGK uzmanları, bu oranlar üzerinden emekli maaşlarını hesapladı. Örneğin, Bağ-Kur emeklisinin en düşük kök maaşı 10.178 TL iken, bu zamla birlikte 12.769 TL’ye yükselecek. Tarım Bağ-Kur emeklilerinde ise en düşük kök maaş 8.089 TL’den 10.000 TL’ye tamamlanacak. Ancak bu hesaplamalar, refah payı dahil edilmeden yapıldı. Refah payını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor.

Yeni Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 25,46 oranında yapılacak zamla, en düşük emekli maaşı 12.546 TL’ye yükselecek. Ancak, en düşük emekli maaşı için farklı formüller üzerinde de duruluyor. Emekli maaşlarına yapılacak zam, emekli kök maaşı üzerinden hesaplanacak. Örneğin, Bağ-Kur emeklisinin en düşük kök maaşı 10.178 TL iken, bu zamla birlikte 12.769 TL olacak. Tarım Bağ-Kur emeklilerinde kök maaş 8.089 TL ise, bu rakam 10.000 TL’ye tamamlanacak.

Bu hesaplamalar, refah payı dahil edilmeden yapıldı. Refah payını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla birlikte, Temmuz ayında yapılacak zam oranları kesinleşecek ve emekliler yeni maaşlarını öğrenebilecek.

Temmuz Zam Oranları Ne Zaman Kesinleşecek?

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında alacakları zam oranlarını heyecanla bekliyor. Kesin ve net zam oranları, 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı zammını da açıklayarak, emekli zam dosyasını kapatacak. Temmuz ayı zam oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, emekliler yeni maaşlarını ve zam oranlarını öğrenmiş olacaklar.

Emekli Maaşlarında Artış ve Ekonomik Beklentiler

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri. Altı aylık enflasyon verileri, emekli maaşlarına yapılacak zammın temelini oluşturuyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ise, bu hesaplamalarda önemli bir rol oynuyor.