Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Lideri Abbas Bir Araya Geldi: Filistin’e Destek Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Lideri Abbas Bir Araya Geldi: Filistin’e Destek Mesajı
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Yayın Tarihi : 14-08-2024 22:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı yapılan görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarında sürdürdüğü saldırılar ve kalıcı barış için atılması gereken adımlar ele alındı.

Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına kararlılıkla destek vermeye devam edeceğini vurguladı. İsrail’in Gazze’deki sivil katliamlarını ve Filistin halkına yönelik zulmünü kınayan Erdoğan, uluslararası toplumun İsrail’e yönelik baskıyı artırması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Gazze’de acil bir ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere tüm ülkelerin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Filistin lideri Abbas, yarın TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek. Bu ziyaret, Türkiye’nin Filistin halkına olan güçlü desteğini bir kez daha vurgulama amacı taşıyor.

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