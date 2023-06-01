Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası açıkladı! Yeni ÖTV müjdesi! Doblo, Fiorino ve Ducato’da vergi kalktı

Yeni ÖTV müjdesi! Doblo, Fiorino ve Ducato’da vergi kalktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası açıkladı- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapmış olduğu açıklamada ev hanımlarının ekonomik faaliyetlerine destek olacak önemli düzenlemeleri duyurdu. Evlerde üretilen ve internet üzerinden satışı gerçekleştirilen ürünleri vergi muafiyeti kapsamına alacaklarını ve muafiyet sınırını 320 bin liradan 700 bin liraya çıkaracaklarını belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan düzenleme ile basit usülde vergilendirilen esnafların kazançlarını gelir vergisinden istisna tuttuklarını hatırlatan Erdoğan, berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflardan gelir vergisi alınmadığını ve bu düzenlemenin eşi benzeri olmadığını vurguladı. Halihazırda 830 bin esnafın hem gelir vergisi muafiyetinden yararlandığını hem de KDV ödemediğini belirtti. Öte yandan, ticari araçlarda da ÖTV sıfırlaması yapacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafların aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceklerini ifade etti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele konusunda da kararlı olduklarını belirtti ve milletin canını yakan enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara düşürme hedefleri olduğunu vurguladı. Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki açgözlülerden hesap soracaklarını belirtti. Son olarak, Fiat markasının bazı modellerinde ÖTV sıfırlanması durumunda oluşacak fiyatları paylaştı. Doblo modelindeki fiyatlar 322.300 TL ile 357.100 TL arasında değişirken, Fiorino modelinde ise fiyatlar 239.070 TL ile 249.900 TL arasında değişecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev hanımlarına yönelik yapmış olduğu düzenlemeler ve vergi muafiyeti ile ticari araçlarda ÖTV sıfırlaması gibi adımlar, ekonomide büyük bir hareketlilik yaratması ve ev hanımlarının iş imkanlarını artırması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla birlikte, ÖTV'siz fiyatlarla Fiat Doblo, Fiorino ve Ducato modellerine ilişkin bilgiler de kamuoyuyla paylaşıldı. İşte 2023 yılı için belirlenen fiyatlar:

Fiat Doblo 2023 Model EASY Donanım 1.6 M.Jet 120Hp E6DF: 322.300 TL

Fiat Doblo 2023 Model Safeline Donanım 1.6 M.Jet 120Hp E6DF: 333.600 TL

Fiat Doblo 2023 Model Premio Plus (Black) Donanım 1.6 M.Jet 120Hp E6DF: 350.100 TL

Fiat Doblo 2023 Model Trekking Donanım 1.6 M.Jet 120Hp E6DF: 357.100 TL

Fiat Doblo 2023 Model Easy Maxi Donanım 1.6 M.Jet 120Hp E6DF: 326.700 TL

Fiat Doblo 2023 Model Safeline Maxi Donanım 1.6 M.Jet 120Hp E6DF: 376.000 TL

Fiat Doblo 2023 Model Premio Plus Maxi (Black) Donanım 1.6 M.Jet 120Hp E6DF: 355.400 TL Fiat Fiorino 2023 Model POP Donanım 1.4 Motor 77 Hp Fire E6DF – 7″ Radyo: 239.070 TL

Fiat Fiorino 2023 Model SAFELINE Donanım 1.4 Motor 77 Hp Fire E6DF: 245.800 TL

Fiat Fiorino 2023 Model PREMIO Donanım 1.4 Motor 77 Hp Fire E6DF: 249.900 TL

Bu modellerin ÖTV'siz fiyatları, vergi muafiyetiyle birlikte tüketiciye avantaj sağlamaktadır. Kamyon, minibüs, taksi ve diğer ticari araç işletmeciliği yapan esnaflar, yenileme ihtiyacı duyduklarında ÖTV ödemeden bu araçları satın alma imkanına sahip olacaklardır.