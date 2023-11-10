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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Yeni Renault Clio'da ÖTV oranı SIFIRLANDI! 302.572 TL'den alınabilecek

Türkiye'de devlet, vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla çeşitli destekler sunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı: Yeni Renault Clio'da ÖTV oranı SIFIRLANDI! 302.572 TL'den alınabilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-11-2023 11:53

Bu desteklerden biri olan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti, son dönemde kapsam alanını genişleterek daha fazla vatandaşa ulaşıyor. Bu genişleme, özellikle otomobil sektöründe dikkat çekici indirimlerin önünü açıyor.

Renault Marka Araçlarda Flaş İndirim

Renault, Türkiye otomobil pazarında popüler bir marka olarak biliniyor. Devlet tarafından sağlanan ÖTV muafiyeti desteğiyle birlikte, Renault marka araçlarda önemli indirimler gerçekleşiyor. Bu indirimler, özellikle Renault Clio modellerinde dikkat çekici fiyat değişikliklerini beraberinde getiriyor.

2023 Renault Clio Modelleri ve ÖTV'siz Fiyat Listesi

2023 yılında, engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyeti kapsamına giren Renault Clio modelleri, uygun fiyat seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Bu modellerin güncel listesi ve ÖTV’siz fiyatları aşağıda detaylandırılmıştır.

Renault Clio 2023 ÖTV’siz Fiyatları

  • Renault Clio 1.0 Sce Benzinli 65 PS Manuel Joy: 302.572 TL
  • Renault Clio 1.0 TCe ECO LPG+Turbo Benzinli 100 PS Manuel Joy: 314.403 TL
  • Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik Joy: 360.732 TL
  • Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Manuel Touch: 321.612 TL
  • Renault Clio 1.0 TCe ECO LPG+Turbo Benzinli 100 PS Manuel Touch: 335.821 TL
  • Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik Touch: 375.633 TL
  • Renault Clio 1.0 TCe Turbo Benzinli 90 PS Otomatik İcon: 405.518 TL

ÖTV Muafiyetiyle Alınabilecek Renault Clio Modellerinin Avantajları

ÖTV muafiyeti, engelli vatandaşların otomobil satın alırken karşılaştıkları mali yükü önemli ölçüde azaltıyor. Bu avantaj, Renault Clio gibi popüler modellerde ciddi bir maliyet düşüşüne yol açıyor.

Renault Clio modelleri, ekonomik fiyatları ve yüksek performanslarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ÖTV muafiyetiyle sunulan fiyatlar, bu modelleri daha cazip hale getiriyor.

Renault Clio, modern tasarımı, yakıt verimliliği ve kullanışlı özellikleriyle tanınan bir model. ÖTV indirimiyle birlikte, bu araçların piyasadaki rekabet gücü artıyor ve daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. ÖTV indirimi sonrasında Renault Clio'ya olan talebin artması bekleniyor. Bu değişim, hem tüketicilerin bütçesine hem de otomobil sektörüne olumlu yansıyor.

 

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