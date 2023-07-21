Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 0.62 faizle 7 sene taksitli Halkbank taşıt kredisi geldi!

0.62 faizle 7 sene taksitli Halkbank taşıt kredisi geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı- Son dönemde ülke genelinde artan enflasyon rakamları doğrultusunda sıfır araç fiyatları da sürekli artış göstermekte ve vatandaşların kendi birikimleriyle araba sahibi olması güçleşmektedir. Bu durumda vatandaşlar, bankaların taşıt kredisi kampanyalarını merakla takip etmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, sıfır araç almak isteyenlere 84 ay taksitli kredi desteği sağlanacağını duyurdu. Bu destek kredisi, daha önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından gündeme getirilmişti ve şimdi diğer detayları da netleşmeye başlamıştır.

Halkbank, bu yeni taşıt kredisi kampanyasına öncülük ederek sıfır araç almak isteyenlere önemli bir destek sunacak. Ayrıca, ticari faaliyetlerde kullanılmak üzere sıfır kilometre araç (otomobil, kamyonet, kamyon, minibüs, midibüs, otobüs vb.) alımlarına yönelik olarak da 84 ay vadeli araç kredisi verilecektir.

Halkbank'ın açıklamasına göre, işyeri açma ve alımlarına dair de 120 aya kadar taksitli kredi imkanı sunulacaktır. Bu kredi paketlerinden yalnızca ticari faaliyetlerde kullanılacak sıfır araç alan kişiler faydalanabilecekken, isteyen vatandaşlar da kredi geri ödemelerini aylık veya 3 aylık periyotlarla ödeyebilecekler.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili olarak "Ülkede esnaf kültürünün temelleri üzerinde yükselen, girişimci yapısı korunacak. Esnaflarımıza desteğimiz daima sürdü ve sürecek. Ekonomi politikamızın temelinde 'Üretim' var. Bu memleket için üreteni desteklemek temel görevimizdir. Bu bağlamda Cumhuriyetimizin 100. Yılında sanatkarlarımızı ve esnafımızı 100 milyar TL tutarında kredi kullandıracağız. 60 ay vadeli uygun taksitlerle yüzde 7,5 faiz oranıyla olacak. Şahıs üst limiti olarak krediler 500 bin TL yükselecek. Ayrıca, iş yeri edindirme ve taşıt kredi limiti 1.5 milyon TL olacak" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

Bu yeni taşıt kredisi kampanyası, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat oluşturarak, ekonomiye ve ticari faaliyetlere de destek sağlayacaktır.