Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! Son dakika kararname ile sizlerde ödeme alacaksınız

Son dakika kararname ile sizlerde ödeme alacaksınız! Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı- Devlet destekli olarak 70000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda devlet destekli olarak hemen aynı gün içinde kredi verilmektedir. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank, Halkbank ve PTT üzerinden yapacağınız başvurularla bu kampanyalardan faydalanarak 70000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek isterseniz, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamalarını hemen indirebilir ve şartlara uygun olduğunuz takdirde ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Devlet destekli bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlar için başvurularında belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde ödemeleri hesaplarına yatırma imkanı da sağlanmaktadır. Kredi başvurusunda bulunacak kişilerin Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank veya PTT üzerinden destek kredisi ödemelerine katılabilmeleri için öncelikle banka kredi puanı değerlendirilmektedir.

Bu kampanyalardan yalnızca emekli vatandaşlar değil, aynı zamanda sigortalı olarak çalışan vatandaşlar da faydalanabilir. İhtiyaç kredisi imkanı sağlanması için başvuruda bulunan tüm vatandaşlara 2 dakika içinde sonuç verilerek kredi kullanma imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan bireysel müşterilerden, daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olmaları da talep edilmektedir. PTT üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar "PTT" yazıp boşluk bırakarak kimlik numaralarını 30 50 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirler.