  • 14 HAZİRAN Çarşamba 08:50
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı duyurdu! Herkesi ilgilendiren haber: Nakit ödeme var!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, devlet destekli kredi kampanyası kapsamında hızlı bir şekilde sonuç alabilir ve ödemelerini yapabilirler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı duyurdu! Herkesi ilgilendiren haber: Nakit ödeme var!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-06-2023 08:15

Herkesi ilgilendiren haber: Nakit ödeme var! Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı duyurdu- Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar, devlet destekli kredi kampanyası kapsamında hızlı bir şekilde sonuç alabilir ve ödemelerini yaparlar. 

Son kabine toplantısı sonrasında, emekli ve sigortalı çalışan vatandaşların kredi almakta zorlanmaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının destek sağlayabileceğini duyurdu. Bu duyuru sonrasında bankalar da kredi kampanyalarını başlattı. Devlet destekli faiz oranlarından faydalanarak uygun ödeme koşullarıyla kredi kullanmak isteyenler için bu kampanyalar hızlı bir çözüm sunar. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı duyurdu! Herkesi ilgilendiren haber Nakit ödeme var!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyenler, başvurularını hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler ve sadece 4 dakika içinde sonuçlarını öğrenebilirler. Devlet destekli faiz oranlarıyla ödeme yapabileceğiniz bu kampanyalara hızlı bir şekilde başvurarak, uygun faizlerle işlem yapma imkanına sahip olabilirsiniz. Bankalar, belirtilen politikalara uygun olan tüm vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi ödemelerini uygun faiz oranlarıyla sağlanır. 

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan başvurular sonrasında, kredi kullanacak olan kişilere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi imkanı sağlanmaktadır. Bu sayede vatandaşlar, kolay ve hızlı bir şekilde kredi başvurularını tamamlayabilir ve aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanabilirler.

Devlet destekli kredi kampanyalarından hızlıca sonuç almak isteyenler, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler. Başvurularınızı uygun şartlara göre gerçekleştirdikten sonra, 4 dakika içinde sonuçlarınızı öğrenebilir ve aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanırsınız. 

  • Etiketler
Benzer Haberler
45-48-12-24-2 kg piknik mutfak sanayi tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi! İşte Haziran ayı küçük büyük tüp fiyatları 45-48-12-24-2 kg piknik mutfak sanayi tüpü fiyatlarına okkalı zam geldi! İşte Haziran ayı küçük büyük tüp fiyatları
Bayram öncesi borçları kapatın! Vatandaşlar mest oldu! 75.000 TL anında veriliyor Bayram öncesi borçları kapatın! Vatandaşlar mest oldu! 75.000 TL anında veriliyor
ÇOK OKUNANLAR
IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer
  • 08-06-2023 09:27

IBAN numarasına 16.955 TL ödeme (Son 2 gün) para almak isteyenler acele etsin, yoksa atı alan Üsküdar'ı geçer

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor
  • 12-06-2023 13:25

Özgü Namal 10 yıl sonra setlere dönüyor! Kızıl Goncalar dizisi geliyor

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!
  • 14-06-2023 08:35

Ezgi Mola'dan hamilelik açıklaması: Değişime uğrayınca anlayacağım!

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı
  • 09-06-2023 13:52

Haziran ayı Honda motosiklet fiyat listesi alev aldı! Zam üstüne zam! PCX, Forza, CB250R, Dio fiyat listesi okkalı arttı

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!
  • 09-06-2023 18:39

Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!