Advert

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün duyurmuştu! Emekliye ödemeler yapılmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan yeni nakit kampanyası, emekli vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün duyurmuştu! Emekliye ödemeler yapılmaya başladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-10-2023 12:02

Kampanya kapsamında, emekliler 36 ay vadeli kamu bankaları aracılığıyla yüksek limitli krediler kullanabilirler. Bu kampanya ile gelir belgesi gerekmeksizin 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklar. İşte kampanya detayları:

Başvuru Koşulları

Bu özel kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alıyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, daha önce kredi başvurusu yapmış ve onay almış olsalar bile, bu bankalardan 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi kullanabileceklerdir.

Başvuru Adımları

Başvuru yapmak isteyen emekliler, emekli maaşı aldıkları bankanın internet bankacılığı hizmetlerini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilirler. İnternet bankacılığı şifresi alarak, başvurularını kolayca yapabilirler. Başvuru sonucunda onay alındığında, istenilen miktarda kredi kullanabilirler.

Kredi Miktarı ve Vadeler

Bu kampanya kapsamında emekliler, 36 ay vadeli olarak 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Kredi miktarı ve vadesi, kişinin tercihlerine göre ayarlanabilir. Bu kredi ile acil nakit ihtiyaçları karşılanabilir, önemli harcamalar yapılarak finansal rahatlama sağlanabilir.

Borç Kapatma İmkanı

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasının yanı sıra borç kapatma kredisi imkanını da sunmaktadır. Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alanlar, mevcut kredilerini uygun faiz oranlarıyla kapatarak daha avantajlı bir şekilde yeni kredi kullanabilirler.

Emekli maaşını bu bankalar üzerinden alanlar, istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilirler. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerini ziyaret ederek kredi başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ulaşabilir, faiz oranlarını öğrenebilir ve aylık taksit hesaplamaları yapabilirler.

Emekli vatandaşlar için sunulan bu özel nakit kampanyası, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlere büyük bir destek sağlıyor. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için ilgili bankalar ile iletişime geçebilirsiniz. Ekim ayında bu kampanyadan yararlanarak finansal rahatlama sağlayabilirsiniz.

Kampanya detayları ve güncel bilgilere ulaşmak için Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, bankaların müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek kampanya ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Kampanya hakkında daha fazla bilgi alarak, finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

 

Benzer Haberler
Denizbank'tan Cuma müjdesi! 2.000 TL hediye ve 70.000 TL anında kredi jesti! Denizbank'tan Cuma müjdesi! 2.000 TL hediye ve 70.000 TL anında kredi jesti!
Citroen C3 Ekim 2023 fiyat listesinde büyük sürpriz! Bu fiyata böyle araba yok! 150.000 TL kredi desteği var Citroen C3 Ekim 2023 fiyat listesinde büyük sürpriz! Bu fiyata böyle araba yok! 150.000 TL kredi desteği var
Renault Megane Ekim ayı fiyat listesi şahane, almamak bahane! Renault Megane Ekim ayı fiyat listesi şahane, almamak bahane!
TOKİ 250 bin konut, 1 milyon ilk evim arsa yerleri sözleşme ve peşinat ödeme tarihi belli oluyor TOKİ 250 bin konut, 1 milyon ilk evim arsa yerleri sözleşme ve peşinat ödeme tarihi belli oluyor
Ziraat Bankası yaptığı açıklamada gelir belgesiz kredi için bankaya gelmenize gerek yok duyurusu yaptı Ziraat Bankası yaptığı açıklamada gelir belgesiz kredi için bankaya gelmenize gerek yok duyurusu yaptı
TikTok Fenomeni YTL Osman Kim Milyoner Olmak İster'de TikTok Fenomeni YTL Osman Kim Milyoner Olmak İster'de
ÇOK OKUNANLAR
Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı
  • 11-10-2023 20:27

Yargı’nın heyecanla beklenen yeni bölümünden tanıtım yayınlandı

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi
  • 11-10-2023 11:55

Hafsanur Sancaktutan: Kerem Bürsin'in enerjisi bana iyi geldi

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...
  • 11-10-2023 20:41

Yalı Çapkını'nda bomba patladı! Bir set aşkı daha...

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor
  • 11-10-2023 20:39

Songül Öden: Hamileliğim gayet güzel gidiyor

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!
  • 11-10-2023 12:07

Tolgahan Sayışman: İş olsun da Allah çektirsin deriz!