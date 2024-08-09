Cumhurbaşkanı Emekliler İçin Açıklama Yaptı! Bugün 15.00'den Sonra Maaş Hesabınıza 40.000 TL Yatacak!

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıklama ile birlikte bugün 15.00'den sonra emekli maaşlarını alanlara 40.000 TL'ye kadar ödeme olacak. Kamu bankaları tarafından ödenecek olan bu tutar, 40.000 TL olarak anında kendi hesabınıza yatacak. Cumhurbaşkanı yaptığı açıklama ile birlikte nakit kredi kullanmak isteyenlerin artık kamu bankalarından devlet destekli faiz oranları ile 40 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi vereceği açıklandı.

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Acil para ihtiyacı olan tüm emekliler, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaşlarını almaları durumunda başvurularını aynı gün içinde gerçekleştirecek ve bu gerçekleştirme sonrasında hemen IBAN numarasına ödemeleri alacaklardır. 40 bin TL'ye kadar olan kredilerde herhangi bir şart aranmıyor. Yalnız bankalarda icralık bir durumunuz varsa maalesef onay verilmiyor. 40 bin TL kredi için ayrıca ilk taksit ödemelerini de 3 ay erteleyebilirsiniz.

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Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank şubelerine giderek (Emekli maaşınız hangi bankada ise) o banka üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Değerlendirme şube yetkisinde hızlıca olacak ve sizlere aynı gün içinde sonuç verilecektir. Kredi notu düşük olan ve bankalarda sıkıntısı olmayan emeklilerde EMEKLİ maaşlarına göre bu ödemelerden faydalanacaktır.