Cumhurbaşkanı emekli maaşlarını alanlar için son dakika açıklaması yaptı! 16700 TL ödenecek

Cumhurbaşkanı emekli maaşlarını alanlar için son dakika açıklaması yaptı! 16700 TL ödenecek
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2024 12:42

Emekli olan kişiler için Cumhurbaşkanı duyuru yaptı. Özellikle kamu bankalarından maaş alan emeklilere destek olarak yeni bir duyuru yapıldı. Nakit isteyen tüm bireyler, maaş müşterisi olması durumunda 16700 TL ödeme alacaklardır. Emekliye verilecek olan müjdeler, Acil para ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için kamu bankaları tarafından devlet destekli ödenmektedir. 

16700 TL nakit kredi almak için, Maaşınızın. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alınması gerekiyor. Belirtilen bu şartlara göre kredi ödemesi alınacak ve bu ödemeler 36 ay vadeye kadar sizlere sunulacaktır. 

Emekli maaş hesapları üzerinden kredi almak isteyenlere bankadan hızlı ve anında destek olunacak ve bu desteklerden faydalanması sağlanacak. emekli maaş müşterisi olması durumunda kredi alacak kişilere banka hızlı ve anında sonuç verecektir. 

Kamu bankaları üzerinden banka kredisi kullanmak isteyenler, bankadan mobil uygulaması şifresi alabilir ve bu şifre ile birlikte kredi kullanabilirler. Acil para ihtiyacı olan kişiler, bankadan hemen aynı gün hesaplar ödeme alıyor. Cumhurbaşkanı tarafından da onayı verilen ve düşük faizlerle kullanılacak olan bu kredilerde şartlar ne olursa olsun, başvuru yapacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi ödenecektir. 

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