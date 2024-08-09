CUMHURBAŞKANI Duyurdu: Memur ve EMEKLİLER İçin Zam Belli Oldu! Tekrardan Görüşülecek!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu rakam doğrultusunda, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 19,31 oranında zam aldı, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ise enflasyon farkı yansıdı.

Ocak 2025'te memur ve emeklileri bekleyen zam oranları için çeşitli senaryolar öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yıl sonu enflasyonunun yüzde 34 ile yüzde 42 arasında olacağını tahmin ediyor.

Eğer yıl sonu enflasyonu yüzde 34 çıkarsa, memur maaşlarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Enflasyon yüzde 38 olursa, maaş artışı yüzde 6,62’ye çıkacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 42’yi bulursa, memur maaşları ocak ayında yüzde 9,71 oranında artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise, enflasyon oranına bağlı olarak ocak ayında maaş artışları yüzde 7,43 ile yüzde 13,85 arasında değişecek.