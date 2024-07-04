CUMHURBAŞKANI DUYURDU: Kesin Karar Verildi, Asgari Ücrete Ara Zam Olacak Mı?

Geçim sıkıntısı yaşayan milyonlarca çalışan, alım gücünün bir nebze de olsa artması için asgari ücret zammı yapılmasını bekliyor. Enflasyon her ay yükselmeye devam ederken, vatandaşların umutla beklediği asgari ücrete ara zam için AKP olumsuz yanıt verdi.

Asgari Ücrete Ara Zam Olacak Mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. AKP Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirtti. Işıkhan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili soruya "Yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz" yanıtını verdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da asgari ücrete önümüzdeki ay artış yapılmayacağını, hükümetin enflasyonla mücadeleyi önceliklendirdiklerini söyledi. Dağ, "Temmuz ayında 'asgari ücretle ilgili bir süreç olacak mı?' derseniz olmayacağını ifade edebilirim. Enflasyonu düşürmemiz lazım, esas mücadelemiz bu olması lazım," diyerek konuya açıklık getirdi.

Asgari Ücret Zammı Yapılmazsa Eriyecek

Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmazsa 17.002 liralık asgari ücretin alım gücü 13.552 liraya gerileyecek. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları üzerinden yaptırdığı ankete göre, tüketici enflasyonunun mayısta yüzde 3.04, haziranda da yüzde 2.56 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ocak-nisan aylarını kapsayan ilk 4 ayda tüketici enflasyonu yüzde 18.72 gerçekleşmişti. Merkez Bankası anketindeki tahminlerin gerçekleşmesi halinde 6 ayın sonunda tüketici enflasyonu yüzde 25.46’ya ulaşacak. Bu durum, çalışanların alım gücünde ciddi bir erimeye yol açacak.

Geçmişte İki Kez Asgari Ücrete Ara Zam Yapıldı

Enflasyonun hızla yükselmesinin etkisiyle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücrete temmuz ayından geçerli olacak şekilde ara zam yapıldı. 2022 yılının ocak ayında 4 bin 253 TL olan asgari ücret, temmuz ayında yapılan yüzde 29,3'lük ara zamla birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı. 2023 yılının ocak ayında asgari ücret yüzde 54,5 artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenmiş, 2023 yılının temmuz ayında ise asgari ücrete yüzde 34 oranında ara zam yapılmış ve asgari ücret 11 bin 402 TL olmuştu. 2024 yılının ocak ayında ise asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye çıkartılmıştı.