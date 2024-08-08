Cumhurbaşkanı Duyurdu: En Düşük Emekli Maaşı Kalkacak!

Çalışma Bakanlığı, emekli maaşları hesaplama sisteminde köklü değişikliklere gidiyor. Yeni düzenlemeyle, fazla prim ödeyenler daha yüksek emekli maaşı alacak. Mevcut sistemde 7000 ve 10000 prim günü arasında fark bulunmazken, bu adımla uzun süre çalışanlar ödüllendirilecek.

Ayrıca, 2019'dan beri uygulanan en düşük emekli maaşı sistemi sona erdirilecek. Bu düzenleme, emekliler arasında adaletin sağlanması ve SGK'nın prim gelirlerinin artırılması amacıyla yapılıyor. Mevcut emekli maaşları da yeniden hesaplanarak, çalışmaya devam edenler için daha cazip hale getirilecek.

Yasal düzenleme kapsamında, ev hanımlarına emeklilik imkanı sunulacak ve Bağkur emeklilik şartları hafifletilecek. Bu adımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaatleri arasında yer alıyordu. Yeni düzenlemelerle SGK'nın bütçesi sürdürülebilir hale getirilecek.