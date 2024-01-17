Cumhurbaşkanı duyurdu, Emekliye 18 23 Ocak Arası Bir Daha Ek Ödeme Olacak

Cumhurbaşkanı duyurdu, Emekliye 18 23 Ocak Arası Bir Daha Ek Ödeme Olacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-01-2024 12:45

Türkiye'de emeklilik döneminde olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni nakit kampanyası kapsamında, emekli maaşı alan vatandaşlara 18 ve 23 Ocak tarihleri arasında ek ödeme fırsatı sunulacak. Üç kamu bankası ve bir özel bankanın işbirliğiyle başlatılan bu kampanya, emeklilere 50.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sağlayarak finansal destek sunmayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanyada emekli maaşı alan vatandaşlar, istedikleri zaman başvuruda bulunarak ek ödemeli kredi fırsatından yararlanabilecekler. Bu kredilerde 36 ay, 24 ay ve 12 ay vadeli seçenekler sunulurken, ihtiyaç duyan emekliler diledikleri zaman kredi ödemelerini alabilecekleri bir kampanyaya katılma şansına sahipler.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Garanti Bankası tarafından verilecek 50.000 TL'ye kadar nakit kredilerde emekli maaşı hesabını bu bankalar üzerinden alanlara özel bir avantaj sunulmaktadır. Başvurular, banka şubelerine gidilerek kimlikle yapılabilirken, aynı zamanda internet bankacılığı üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Bu kampanyaya katılan kamu bankaları, uygun faiz oranları ile emeklilere kredi ödemelerini hesaplarına yatırma imkanı tanımaktadır. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, belirlenen şartlara uygun olarak kampanyaya katılarak istedikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanabilirler. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyenler ise şubeleri ziyaret edebileceği gibi, mobil uygulama aracılığıyla da hızlı bir şekilde emekli kredisi kampanyasına katılabilirler.

18 ve 23 Ocak tarihleri arasında devlet destekli olarak gerçekleştirilecek olan ek ödemeli kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve geniş ödeme seçenekleri ile emeklilere önemli bir finansal destek sunuyor. Kredi kullanmak isteyen emekliler, aynı zamanda kredi kartı başvurusu yaparak yüksek limitli kredi kartı kullanımı konusunda da avantaj elde edebileceklerdir. Bu kampanya, emeklilerin ekonomik rahatlamasına katkı sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Benzer Haberler
VakıfBank'tan Yeni Kampanya: 70.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı Ay Sonuna Kadar Uzatıldı VakıfBank'tan Yeni Kampanya: 70.000 TL İhtiyaç Kredisi Fırsatı Ay Sonuna Kadar Uzatıldı
Yalı Çapkını'nın yeni bölümünden yeni görüntüler geldi! Yalı Çapkını'nın yeni bölümünden yeni görüntüler geldi!
Taş Kağıt Makas sete çıktı! İşte ilk görüntüler... Taş Kağıt Makas sete çıktı! İşte ilk görüntüler...
Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı: "Dedemin Kanını Yerde Bırakmayacağım!"
Yargı'nın yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı! Yargı'nın yeni bölümünden yeni fragman yayınlandı!
Lohusa'nın galasında romantik anlar! Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı öperek tebrik etti! Lohusa'nın galasında romantik anlar! Barış Arduç eşi Gupse Özay'ı öperek tebrik etti!
ÇOK OKUNANLAR
Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'
  • 16-01-2024 10:03

Estetik yaptıran Rafet El Roman'ın isyanı gündem oldu: 'Yakışıklılığım mahvoldu'

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!
  • 17-01-2024 11:24

Onlar da veda ediyor! Ekranda dizi kıyımı! Bir dizi için daha final kararı verildi!

Yalı Çapkını severlere müjde!
  • 11-01-2024 12:56

Yalı Çapkını severlere müjde!

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!
  • 15-01-2024 09:24

Alina Boz ve Umut Evirgen'in balayı pozları dikkat çekti! O ayrıntı görenleri şaşırttı!

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'
  • 11-01-2024 11:19

Canlı yayında kocasını ifşa etti! Ağızlar açık kaldı: 'Rezil bir şey!'