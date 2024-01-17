Cumhurbaşkanı duyurdu, Emekliye 18 23 Ocak Arası Bir Daha Ek Ödeme Olacak

Türkiye'de emeklilik döneminde olan vatandaşlara müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni nakit kampanyası kapsamında, emekli maaşı alan vatandaşlara 18 ve 23 Ocak tarihleri arasında ek ödeme fırsatı sunulacak. Üç kamu bankası ve bir özel bankanın işbirliğiyle başlatılan bu kampanya, emeklilere 50.000 TL'ye kadar nakit kredi imkanı sağlayarak finansal destek sunmayı amaçlıyor.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Garanti Bankası tarafından başlatılan kampanyada emekli maaşı alan vatandaşlar, istedikleri zaman başvuruda bulunarak ek ödemeli kredi fırsatından yararlanabilecekler. Bu kredilerde 36 ay, 24 ay ve 12 ay vadeli seçenekler sunulurken, ihtiyaç duyan emekliler diledikleri zaman kredi ödemelerini alabilecekleri bir kampanyaya katılma şansına sahipler.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Garanti Bankası tarafından verilecek 50.000 TL'ye kadar nakit kredilerde emekli maaşı hesabını bu bankalar üzerinden alanlara özel bir avantaj sunulmaktadır. Başvurular, banka şubelerine gidilerek kimlikle yapılabilirken, aynı zamanda internet bankacılığı üzerinden de kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Bu kampanyaya katılan kamu bankaları, uygun faiz oranları ile emeklilere kredi ödemelerini hesaplarına yatırma imkanı tanımaktadır. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, belirlenen şartlara uygun olarak kampanyaya katılarak istedikleri zaman kredi ödemelerinden faydalanabilirler. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyenler ise şubeleri ziyaret edebileceği gibi, mobil uygulama aracılığıyla da hızlı bir şekilde emekli kredisi kampanyasına katılabilirler.

18 ve 23 Ocak tarihleri arasında devlet destekli olarak gerçekleştirilecek olan ek ödemeli kredi kampanyası, düşük faiz oranları ve geniş ödeme seçenekleri ile emeklilere önemli bir finansal destek sunuyor. Kredi kullanmak isteyen emekliler, aynı zamanda kredi kartı başvurusu yaparak yüksek limitli kredi kartı kullanımı konusunda da avantaj elde edebileceklerdir. Bu kampanya, emeklilerin ekonomik rahatlamasına katkı sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.