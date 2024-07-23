CUMHURBAŞKANI DUYURDU: Emekli Maaşında Zam Farkı Ödemesi İçin Tarih Belli Oldu

Emeklileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilere zam farkları yatıyor. Emekli maaşında zam farkı ödemesi için tarih belli oldu. SGK'dan yapılan açıklama ile emeklilerin maaş farklarının ne zaman ödeneceği duyuruldu. İşte detaylar!

Emekli Maaşında Zam Farkı Ne Zaman Yatacak?

Emekli maaşında zam farkı ödemesi için tarih belli oldu. SGK tarafından yapılan açıklamada, emekli maaşlarında oluşan zam farklarının 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara yatırılacağı belirtildi. Alınan kararla birlikte, emekli maaşları 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren oluşan zam farklarının ödenecek tarih de duyuruldu.

Zam Farkı Ödemesi Kimlere Yapılacak?

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişi için 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olan maaş farkları hesaplara yatırılacak. Aşağıda belirtilen gruplara göre ödemeler yapılacaktır:

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacaktır. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan: 1. Grup : Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacaktır.

: Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacaktır. 2. Grup : Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacaktır.

: Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacaktır. 3. Grup: Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında ödeme yapılacaktır.

Toplam Zam Farkı Ödemesi Miktarı

Toplamda 11 milyar TL tutarında zam farkı ödemesi yapılacaktır. Bu ödeme, emeklilerin maaş farklarını kapsayacak şekilde hesaplarına yatırılacaktır.

Ödeme Detayları

Zam farkı ödemeleri, emeklilerin aylık maaşlarını aldıkları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplara yapılacaktır. Böylece, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren maaş farkları hesaplara yatacak ve emekliler, yeni düzenleme ile artırılmış maaşlarını alabilecekler.