CUMHURBAŞKANI DUYURDU! Dar Gelirli Ailelere Prefabrik Ev Müjdesi: Devlet Desteği 300 Bin TL'ye Çıkarıldı

Devlet destekli kampanya ile dar gelirli aileler uygun fiyatlarla prefabrik ev sahibi olabilecek. Prefabrik evler için verilen 150 bin liralık devlet desteği, 300 bin liraya çıkarıldı. Bu artış, hem hazır ev sektöründe hem de arazi satışlarında hareketlilik yarattı.

Konut kredi faizlerindeki artış nedeniyle vatandaşlar yatırım tercihlerini arsa, arazi ve tarlaya yönlendirdi. Birçok kişi, "Üzerine prefabrik ev yaparız" düşüncesiyle uygun arsa araştırmalarına başladı. Devlet desteğinin iki katına çıkarılması, binlerce kişinin ev sahibi olma hayalini güçlendirdi.

Arsa Sahiplerine Kaçırılmayacak Fırsat

Her bütçeye uygun prefabrik ev üretimi, arazi sahiplerinin de ilgisini artırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belirli koşulları sağlayan dar gelirli ailelere prefabrik ev yapım maliyetinin bir kısmını karşılamak için 300 bin lira destek veriyor. Üzerine kayıtlı mülkü olmayan ve dar gelirli olduğunu belgeleyen vatandaşlar bu destekten yararlanabiliyor.

Prefabrik Ev Fiyatları ve Destek Şartları

Prefabrik ev fiyatları, metrekaresi, kat sayısı ve kullanılan malzeme tercihlerine göre değişiyor. Örneğin, 70 metrekarelik, tek katlı, 2+1 bir prefabrik evin fiyatı 390 bin liradan başlıyor. 300 bin liralık devlet desteği ile ev sahibi olabilmek için vatandaşların sadece 50-100 bin lira eklemesi yeterli.

Ek Finansman Seçenekleri

300 bin lira desteğin üzerinde finansman sağlamak isteyenler, aylık 7 bin lira taksitle prefabrik ev satın alabiliyor. 2 yıl vadeli 90 bin lira kredi kullanan bir vatandaş, toplamda 385 bin liraya prefabrik ev sahibi olabiliyor. Aylık kredi ödemesi ise 7 bin lira civarında oluyor.

Deprem bölgelerinde de tercih edilmeye başlanan prefabrik evler, düzenli bakım ile 40-50 yıl dayanabiliyor ve betonarme evlere göre çok daha uygun maliyetli. Bu nedenle prefabrik evlere olan ilgi her geçen gün artıyor.