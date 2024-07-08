Cumhurbaşkanı Duyurdu: 12 bin TL emekliler için ödeme olacak 

Emekli maaşları ile geçinmek isteyen tüm bireysel müşterilere, hızlı ve anında nakit ödeme verilecek. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuru ile birlikte, uygun faizlerle kamu bankaları tarafından destek kredisi ödenecektir.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan herkes, maaş müşterisi olması halinde kredilerine ek olarak 12 bin tl ödeme alacaklardır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kendi bankasına emekli maaşlarını alanlar için hızlı ve anında ödeme olacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişilere verilecek bu ödemelerde, Acil para ihtiyacı olan emekliye 12 bin TL ödenecektir. Bu verilecek kredi 12 bin TL nakit avans olarak verilmektedir. Kısacası bankada hesabı olan emeklilere bu para kendi banka hesabınıza artı para olarak tanımlanır.

Acil para ihtiyacı olan emekliler için başlatılan bu yeni kampanyada para isteyen herkes uygun faizlerle ödemeleri hesaplarına atabilecektir. Kredi için düşük faizli işlem yapılacak ve bu ödemeler ile hızlı ve anında nakit sonuç alınacaktır. Cumhurbaşkanı onay verdi ve bu onay ile hızlı ve anında nakit ödeme yapılacağı açıklandı.