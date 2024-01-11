Cumhurbaşkanı bugün öğlen imzaladı! 12-13-14 Ocak tarihlerinde emekliye 18000 TL ödenecek 

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni duyuru ile birlikte 18.000 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 12 ve 14 Ocak arasında kamu bankaları tarafından yeni nakit ödemesi yapılacak. 18.000 TL ödeme olacak olan vatandaşların emekli maaşlarının Vakıfbank Halkbank ve kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden almaları durumunda şartlara uygun olmaları halinde internet üzerinden veya banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirerek devlet destekli olarak maaş hesapları üzerinden 18 bin TL'ye kadar ödemeler verilecektir.

EMEKLİYE MÜJDE

emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek nakit kullanabileceğiniz 18.000 TL ödemeler ile ilgili 3 kamu Bankası tarafından yeni bir duyuru yapıldı ve emekliye müjde olarak açıklandı. 18.000 TL ödeme olacak olan emeklilerin 75 yaşına kadar olmaları durumunda şartlara uygun olmaları halinde bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılarak istedikleri zaman başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyaları katılmalarına olanak sağlanacak. 18 bin TL ödeme almış olmanız durumunda 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak başvurunuzu Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden gerçekleştirebileceksiniz.

ŞARTLAR NE OLACAK?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 18.000 TL nakit kredi kampanyasına başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşların başvuru şartları uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilecek. 3 kamu Bankası üzerinden de emekli maaşı almanız durumunda kampanyaya katılabilecek ve en düşük faizlerden yararlanarak dilediğiniz zaman bu Kredi ödemelerini başlatabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu emekli kampanyasında daha önce Kredi kullanmayan vatandaşlara da daha yüksek limitlerde kredi ödemeleri vermektedir. 3 kamu Bankası tarafından yapılan bu kampanyanın detaylarını öğrenmek için kendi resmi internet sitelerine girebilirsiniz.