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Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde açıkladı! Ziraat Bankası milyonlarca emekliye ödeme verecek!

Son dönemde, emekli maaş hesaplarını kullanarak nakit ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kamu bankaları önemli bir destek sunuyor.

Cumhurbaşkanı akşam saatlerinde açıkladı! Ziraat Bankası milyonlarca emekliye ödeme verecek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 04-09-2023 10:56

Devlet destekli başlatılan yeni kampanyalarda, başvuru şartlarına uygun olan her emekliye ödeme fırsatı veriliyor. Kredi notu ve kredi sicili uygun olan herkes, emekli maaş hesapları üzerinden Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları aracılığıyla kredi alabileceklerdir.

Ziraat Bankası Emekliye Özel Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası, emekli maaşı alan kişilere devlet destekli ödemeler vermeye devam ediyor. Banka tarafından yapılan açıklamada, kredi notu uygun olan herkesin başvuru yaparak bu kampanyadan yararlanabileceği duyuruldu. Ziraat Bankası son kredi kampanyasında, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan özel bir kredi sunuyor. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alan kişilere, 50.000 TL'ye kadar destek sağlanmaktadır.

Emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alanlar veya maaş taşıması yaparak bu bankadan kredi almayı düşünenler, ayrıcalıklı kredi kampanyası ile hızlı bir şekilde ödeme alabilirler. Kredi notu ve faiz oranları uygun olan herkes, başvuru yaparak bu bankadan kredi kullanma fırsatına sahiptir. Emekli maaş hesapları üzerinden kredi başvurusu yapmak için banka şubelerine gitmek dışında bankanın mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de benzer kredi kampanyalarına katılmanız mümkündür. Bu bankalar aracılığıyla yapacağınız kredi başvuruları düşük faiz oranları ile sizlere sunulur. Bu üç kamu bankası aracılığıyla devlet destekli kredi almanın yanı sıra, ayrıca diğer bankalardaki borçlarınızı kapatabileceğiniz borç transfer kredisi de bulunmaktadır. Bu sayede diğer bankalardaki kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatma imkanına sahip olabilirsiniz.

Emekliler için sunulan bu kredi kampanyaları, emekli vatandaşlarımızın nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına ve finansal rahatlık sağlamalarına yardımcı oluyor. Başvuruları hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanarak, ihtiyaçlarınızı karşılamak için gerekli kaynağa ulaşabilirsiniz.

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