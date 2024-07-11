CUMHURBAŞKANI AÇIKLAYACAK: En Düşük Emekli Maaşı Kesin Olarak Belli Oldu!

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emekli, açıklanacak enflasyon farkına odaklanmış durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 24,73 oranındaki zam büyük bir merakla beklenirken, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı da gündemin sıcak konuları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Işıkhan, emeklilere herhangi bir seyyanen zam ya da refah payı ödemesi yapılmayacağını belirtirken, gazeteci Cem Küçük'ün bu konuda yaptığı açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Geçmiş dönemdeki zamları isabetli bir şekilde tahmin eden Küçük'ün, bu kez de en düşük emekli maaşı hakkında net bir rakam vermesi dikkat çekti.

Cem Küçük'ten Net Rakam: En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin Lira Olacak

Gazeteci Cem Küçük, en düşük emekli maaşının yapılacak değişikliklerle birlikte 12 bin liraya yükseleceğini belirtti. Küçük, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise enflasyon oranı olan yüzde 24,73'lük zammın yansıtılacağını açıkladı. Bu açıklama, emekliler arasında büyük bir heyecan yarattı. Çünkü Küçük, daha önceki zam tahminlerinde de isabetli sonuçlar vermişti. Bu durum, onun içeriden bilgi aldığı yönündeki spekülasyonları artırdı. Cem Küçük'ün bu açıklaması, emeklilerin gelecek planlamalarında önemli bir yer tutacak gibi görünüyor.

Enflasyon ve Emekli Zammı: TÜİK Verileri ve Bakan Işıkhan'ın Açıklamaları

TÜİK'in enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, emeklilere seyyanen zam veya refah payı ödemesi yapılmayacağını belirtti. Bu açıklama, emekliler arasında hayal kırıklığı yaratsa da, enflasyon oranında yapılacak zammın yine de önemli bir artış sağlayacağı düşünülüyor. Enflasyon oranı, emeklilerin alım gücünü korumak adına kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle, yüzde 24,73'lük zam oranı, emeklilerin gelirlerinde belirgin bir artış sağlayacak.