Cumhurbaşkanı Açıklama Yaptı, Maaş Alan Emekliye Yeni Ek Ödeme Talimatı ile 14000 Lira Ödeme

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni duyuru ile birlikte emekli maaşı alan vatandaşlar için ek ödeme talimatı geldi ve kamu bankaları tarafından 14 bin lira ödeme verileceği açıklandı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşların devlet destekli olarak alabilecekleri bu kampanyalardan yararlanabilmeleri için banka müşterisi olan tüm vatandaşların uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve bu krediler hızlı bir şekilde yine banka şubesine gitmeden hesabınıza yatırılarak kullandırılacaktır.

14 bin lira ödeme alacak olan tüm vatandaşların bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılabilmeleri için daha önce bu bankalar üzerinden maaş almış olmaları ve kredi kullanmış olmaları gerekmektedir. 14 bin lira ödeme almak isteyen emekliler kendi emekli maaşı almış oldukları banka üzerinden başvurularını gerçekleştirerek bireysel kredi kullanabilecekler ve Bu kullanmış oldukları krediler ile birlikte de istedikleri zaman ödeme alabilecekler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank TC kimlik numarası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için yapmış olduğu sorgulamada onay almaları halinde vatandaşlara düşük faizlerle devlet destekli Kredi imkanı sağlarken, 14 bin lira ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara ise 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak bu krediyi uzun vadelerde geri ödemesini de sağlamaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurunuzu banka şubeleri üzerinden banka internet sitesi üzerinden banka internet bankacılığı üzerinden ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapabilirsiniz. 3 kamu Bankası tarafından yapılan bu yeni Kredi kampanyasına katılacak olan kişiler banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa kimlikleri ile birlikte maaş almış oldukları bankaya giderek kredi alabilmektedir.