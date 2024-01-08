Cumhurbaşkanı açıkladı: TC vatandaşlarına 13000 TL ödeme!

Cumhurbaşkanı açıkladı: TC vatandaşlarına 13000 TL ödeme!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-01-2024 09:07

Vakıfbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi, başvuruda bulunmak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor. Banka müşterileri, sadece banka hesaplarından aldıkları internet şifresi ile Vakıfbank mobil uygulamasına giriş yaparak anında başvuru sürecini başlatabilirler. Sağlanan 13.000 TL'lik kredi tutarı, vatandaşlara 36 ay vadeli, 24 ay veya 12 ay vadeli olarak seçenekler sunularak ödeme kolaylığı sağlıyor.

Emekliler için özel olarak tasarlanan bu kampanya, maddi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekli bireyleri düşünerek özel avantajlar sunuyor. Emekliler, internet bankacılığı üzerinden kolayca başvuruda bulunabiliyorlar. Ayrıca emekli maaşını Vakıfbank'tan alan herkes, banka şubesine gitmeden ihtiyaç kredisi, borç çözümleme kredisi ve diğer özel kredi promosyonlarına daha yüksek limitlerle başvurabilme ayrıcalığına sahiptir.

Başvurular, Vakıfbank'ın belirlediği bankacılık koşullarına uygunluk, kredi notunun yüksek olması gibi faktörlere göre değerlendirilmektedir. Bu sayede müşterilere adil ve şeffaf bir kredi süreci sunulmaktadır. Kampanya, vatandaşlara maddi açıdan rahat bir nefes alma olanağı sunarken, Vakıfbank da müşterilerine güçlü bir mali destek sağlamaktadır.

Benzer Haberler
SGK, 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) Emeklisi Olacak Kişilere, Erken Emeklilik İle İlgili Karar AçıklandI! SGK, 4B (BAĞ-KUR) ve 4C (Emekli Sandığı) Emeklisi Olacak Kişilere, Erken Emeklilik İle İlgili Karar AçıklandI!
1-2-3 çocuklu aileler için PTT'den yapılan destek bu sabah başlıyor! Kişi başı Yardım Parası alınacak! 1-2-3 çocuklu aileler için PTT'den yapılan destek bu sabah başlıyor! Kişi başı Yardım Parası alınacak!
Kimlik numaranıza göre ödeme: 33000 TL verilecek! Kimlik numaranıza göre ödeme: 33000 TL verilecek!
O ilde yaşayan emekliye ek ödeme: 1900 TL ödenecek O ilde yaşayan emekliye ek ödeme: 1900 TL ödenecek
PTT ve Aktif Bank İş Birliğiyle Acil Nakit Çözümü: 15 Dakikada 15 Bin TL! PTT ve Aktif Bank İş Birliğiyle Acil Nakit Çözümü: 15 Dakikada 15 Bin TL!
Cumhurbaşkanı açıkladı: Sicili bozuk olan emeklilere 17000 TL ödeme net verilecek! Cumhurbaşkanı açıkladı: Sicili bozuk olan emeklilere 17000 TL ödeme net verilecek!
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'

Cezaevini Psikolojisi Kaldırmadı: Dilan Polat Yargılanmasına Ev Hapsinde Devam Edilecek mi?
  • 01-01-2024 10:12

Cezaevini Psikolojisi Kaldırmadı: Dilan Polat Yargılanmasına Ev Hapsinde Devam Edilecek mi?

Resmi gazetede 22:22'de açıklandı! Emekli maaşlarını alanlara TC kimlik ile ilave ödeme olacak! 
  • 02-01-2024 22:21

Resmi gazetede 22:22'de açıklandı! Emekli maaşlarını alanlara TC kimlik ile ilave ödeme olacak! 

O Ses Türkiye'ye katılan Enis Arıkan'ın 'Seda Sayan'lı şovu gündemde
  • 01-01-2024 11:29

O Ses Türkiye'ye katılan Enis Arıkan'ın 'Seda Sayan'lı şovu gündemde