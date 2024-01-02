Cumhurbaşkanı açıkladı: Ocak 3-4-5 tarihlerinde emeklilerin istediği ilave ödeme "Hesaplarda" olacak

Cumhurbaşkanı açıkladı: Ocak 3-4-5 tarihlerinde emeklilerin istediği ilave ödeme
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-01-2024 12:56

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni duyuruda, Nakit ihtiyacı olan her bireyin, emekli maaşlarını almaları durumunda Ocak ayında ödemeler verileceği duyuruldu. Kamu bankaları tarafından desteklenen bu ödemeler, emekli maaşlarını aldıkları bankalardan tarafından ve daha önce kredi kullanıp düzenli ödeyen emeklilere verilecektir. Bankalar tarafından yapılan bu açıklamada, emekli maaşlarına verilecek ek ödeme gelir belgesiz olarak 33000 TL açıklandı.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaşlarını alan kişiler başvurularını kamu bankaları üzerinden yapabilecek. Yalnız, emekli maaşı aldığınız banka da kamu bankası olması gerekiyor. Bu sebeple Cumhurbaşkanı tarafından da talimatı verilen bu nakit kampanyasında emekli maaşı alan kişiler, kendi maaş aldıkları bankanın başvuru yöntemlerini kullanarak ödeme alabileceklerdir. Emekli maaşlarına göre verilecek bu ödemeler 36 ay vadeye kadar da bölünecek ve bankanın güncel faiz oranları ile birlikte emeklilere şartsız olarak ödenecektir. 

BAŞVURU

Emekli maaşları ile 33 bin TL başvuru yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olduğunuz şubelere gidebilir veya hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte hem kredi başvurunuzu hem de sorgulama işlemlerinizi bankanın mobil uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz. 3 banka üzerinden de emekli maaşı alan kişiler, daha önce kredi almadıysa ve daha yüksek limitlerde emekli kredisi almak istiyorsa da banka 50 bin TL üzerindeki kredilerde de sizlere yardımcı olacaktır. Kampanya sadece 3 gün sürecek ve bu süre içinde emekli maaşı ile kredi alan kişiler, kredi ödemelerine Mart ayından sonra başlayacaktır. 

Benzer Haberler
Hisse Başı 17,50 TL Ödenecek! TÜPRAŞ 2024 Temettü Ücretinde Son Gelişmeler Belli Oldu! Hisse Başı 17,50 TL Ödenecek! TÜPRAŞ 2024 Temettü Ücretinde Son Gelişmeler Belli Oldu!
Nakit destek isteyen emeklilere müjde: 75000 TL başladı Nakit destek isteyen emeklilere müjde: 75000 TL başladı
BİM Yeni Yıla Özel İndirimlerini Duyurdu: 8 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var? BİM Yeni Yıla Özel İndirimlerini Duyurdu: 8 Ocak Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var?
Hemen Veriliyor: 44 Yaşından Küçüklere 250 Bin TL Faizsiz Kredi Hemen Veriliyor: 44 Yaşından Küçüklere 250 Bin TL Faizsiz Kredi
SGK Sözleşmeli Personel Alıyor: Yüksek Maaşlı, KPSS Puanlı Alımlar Başladı! (2024) SGK Sözleşmeli Personel Alıyor: Yüksek Maaşlı, KPSS Puanlı Alımlar Başladı! (2024)
Yapı kredi bankası borçları kapatmak için duyuru yaptı! 100 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayacak Yapı kredi bankası borçları kapatmak için duyuru yaptı! 100 bin TL'ye kadar olan borçları kapsayacak
ÇOK OKUNANLAR
Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e:
  • 31-12-2023 09:07

Engin Akyürek'ten Demet Özdemir'e: "Sen bir armağandın"

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?
  • 30-12-2023 09:41

Mehmet Demirkol'un 'Atatürk' konuşması gündem oldu: “Sana bu yetkiyi kim verdi lan?"

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!
  • 29-12-2023 11:25

Seyirci kazandı! Yalı Çapkını'nda dengeler değişiyor!

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!
  • 01-01-2024 11:40

Neslihan Atagül'ün kucak pozu olay oldu!

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?
  • 30-12-2023 10:45

Aslıhan Malbora ve Akın Akınözü'nü buluşturan Aile Albümü hangi kanalda yayınlanacak?