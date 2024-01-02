Cumhurbaşkanı açıkladı: Ocak 3-4-5 tarihlerinde emeklilerin istediği ilave ödeme "Hesaplarda" olacak

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni duyuruda, Nakit ihtiyacı olan her bireyin, emekli maaşlarını almaları durumunda Ocak ayında ödemeler verileceği duyuruldu. Kamu bankaları tarafından desteklenen bu ödemeler, emekli maaşlarını aldıkları bankalardan tarafından ve daha önce kredi kullanıp düzenli ödeyen emeklilere verilecektir. Bankalar tarafından yapılan bu açıklamada, emekli maaşlarına verilecek ek ödeme gelir belgesiz olarak 33000 TL açıklandı.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaşlarını alan kişiler başvurularını kamu bankaları üzerinden yapabilecek. Yalnız, emekli maaşı aldığınız banka da kamu bankası olması gerekiyor. Bu sebeple Cumhurbaşkanı tarafından da talimatı verilen bu nakit kampanyasında emekli maaşı alan kişiler, kendi maaş aldıkları bankanın başvuru yöntemlerini kullanarak ödeme alabileceklerdir. Emekli maaşlarına göre verilecek bu ödemeler 36 ay vadeye kadar da bölünecek ve bankanın güncel faiz oranları ile birlikte emeklilere şartsız olarak ödenecektir.

BAŞVURU

Emekli maaşları ile 33 bin TL başvuru yapmak istiyorsanız, banka müşterisi olduğunuz şubelere gidebilir veya hesabınız üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte hem kredi başvurunuzu hem de sorgulama işlemlerinizi bankanın mobil uygulaması üzerinden kolayca yapabilirsiniz. 3 banka üzerinden de emekli maaşı alan kişiler, daha önce kredi almadıysa ve daha yüksek limitlerde emekli kredisi almak istiyorsa da banka 50 bin TL üzerindeki kredilerde de sizlere yardımcı olacaktır. Kampanya sadece 3 gün sürecek ve bu süre içinde emekli maaşı ile kredi alan kişiler, kredi ödemelerine Mart ayından sonra başlayacaktır.