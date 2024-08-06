CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: İlk Kez Ev Alacaklara Destek ve 1.20 Faizli Kredi! Pilot İl Belli Oldu!

Dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayali, yeni bir kampanya ile gerçeğe dönüşüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından duyurulan "İlk Evim Konut Kampanyası" kapsamında, ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 faiz oranıyla 15 yıl vadeli konut kredisi sağlanacak. Bu cazip kredi fırsatı, konut edinme sürecini kolaylaştırarak, özellikle yüksek faiz oranlarının zorlaştırdığı ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye yönelik önemli bir adım.

Türkiye’de ev sahipliği oranı düşüş gösterirken, kampanya, hiç evi olmayan vatandaşları hedefliyor. Başvuru tarihleri ve detaylarının yıl sonuna doğru netleşmesi bekleniyor. Ayrıca, eski Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıkladığı "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" ile evlerini yenilemek isteyenlere yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeli kredi imkanı sunulacak. İzmir, bu projede pilot il olarak seçildi ve kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazandı.

İlk Evim Kampanyası ile Ev Sahibi Olmak Artık Hayal Değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu "İlk Evim Konut Kampanyası", dar ve orta gelirli vatandaşlar için umut ışığı oldu. Yüzde 1.20 faiz oranıyla 15 yıl vadeli konut kredisi, ilk kez ev alacakların hayallerini gerçeğe dönüştürecek. Bu düşük faiz oranı, yüksek faizlerin zorlaştırdığı konut sahibi olma sürecini kolaylaştıracak.

Türkiye’de konut sahibi olma oranı düşerken, bu kampanya ile ev sahibi olma oranının artırılması hedefleniyor. Başvuru tarihleri ve detaylarının yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor. Kampanya, yalnızca hiç evi olmayan vatandaşları kapsıyor.

İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi ile Güvenli Evler

Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki tarafından açıklanan "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" de büyük ilgi görüyor. Bu proje kapsamında, evlerini yenilemek isteyenlere yüzde 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeli kredi sağlanacak. İzmir, bu projede pilot il olarak seçildi ve kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor.

Yeni kampanyalar, dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmekle kalmıyor, aynı zamanda daha güvenli ve dayanıklı şehirlerin oluşumuna da katkı sağlıyor. Ev sahibi olma oranlarının artması ve kentsel dönüşüm projelerinin hayata geçirilmesiyle, Türkiye’de daha fazla ailenin güvenli ve huzurlu yuvalara kavuşması hedefleniyor.