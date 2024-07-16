Cumhurbaşkanı açıkladı, Emekliler için borç kapatma kredisi ödenecek, Tutar 200 bin TL olacak. Bu önemli haber, emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Cumhurbaşkanı açıkladı, Emekliler için borç kapatma kredisi ödenecek, Tutar 200 bin TL olacak ve bu kredi Ziraat Bankası ve VakıfBank gibi kamu bankaları tarafından sunulacak. Peki, bu kredinin şartları nelerdir? İşte detaylar.

Ziraat Bankası 200 Bin TL Borç Kapatma Kredisi

Ziraat Bankası 200 bin TL borç kapatma kredisi, emeklilerin mevcut borçlarını daha uygun koşullarla kapatabilmeleri için tasarlanmıştır. Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu bu kredi ile yüksek faizli borçlardan kurtulma fırsatı tanıyor.

VakıfBank Borç Kapatma Kredisi

VakıfBank borç kapatma kredisi, emeklilerin borç yükünü hafifletmek amacıyla sunulan bir diğer önemli kredi seçeneğidir. VakıfBank, bu kredi ile emeklilere finansal rahatlama sağlıyor. İşte VakıfBank borç kapatma kredisi hakkında bilmeniz gerekenler:

Kredi Tutarı ve Vade: En fazla 200 bin TL tutarında kredi verilmektedir ve geri ödeme süresi 36 ay ile sınırlıdır.

Faiz Oranı: VakıfBank'ın sunduğu faiz oranı, piyasa koşullarına ve kredi notuna bağlı olarak değişmektedir.

Teminat ve Kefil: Kredi başvurularında genellikle teminat veya kefil şartı aranmamaktadır.