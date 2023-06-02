Cuma gününe özel saat 09.30'da başladı! Denizbank, Akbank, Garanti Bankası banka hesabı olanlar bekliyordu

Denizbank, Akbank, Garanti Bankası banka hesabı olanlar bekliyordu. Cuma gününe özel saat 09.30'da başladı- Denizbank, Akbank ve Garanti Bankası, banka hesabı olan vatandaşlara müjdeli haberler getiriyor! Nakit ihtiyacı olan herkes, belirtilen politika dahilinde ihtiyaç kredilerini istedikleri zaman ödeyebilecek. Söz konusu üç banka da sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları duyuruda, kendi banka hesabı olan vatandaşların bir hafta içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda düşük faiz oranlarıyla birlikte 20.000 TL'ye kadar kredi ödemesi yapacaklarını açıkladı.

Bu kampanya kapsamında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet üzerinden kredi başvurusu yapabilecekler. Banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar için geçerli olan bu kredi ödemelerinde, başvurular hemen aynı gün içinde işleme alınacak ve onaylanan krediler hesaplara yatırılacak, böylece hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getirilecektir.

Kredi başvuruları için aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, banka şubesine giderek kimlik belgeleriyle birlikte başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, Garanti Bankası hesabı olan vatandaşlar internet bankacılığı uygulaması, mobil uygulama veya resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilirler. Onaylanan tüm kredilerde, gelir belgesi talep edilmeden 20.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi yapılmaktadır.

Akbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, eğer Akbank hesabı varsa Akbank Direkt uygulamasını, yoksa cep telefonları üzerinden SMS göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler. Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak isteyenlere "kredi" yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaralarını 44 25 numarasına göndermelerini önermektedir.

Denizbank üzerinden kredi almak isteyen vatandaşlar, cebimde kredi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi mobil uygulamaları üzerinden de destek kredilerinden faydalanabilirler. Denizbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlere "kredim" yazıp TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini yazarak 32 80 numarasına mesaj göndermelerini önermektedir.