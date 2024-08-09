Coinbase, Listeleme Yol Haritasına Across Protocol (ACX) Ekledi

Coinbase, Listeleme Yol Haritasına Across Protocol (ACX) Ekledi
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 09-08-2024 01:10

Son dakika bilgisine göre, Coinbase listeleme yol haritasına Across Protocol (ACX) altcoinini ekledi. Şu anda Coinbase’in listeleme yol haritasında QCAD, Gravity (G) ve Across Protocol (ACX) olmak üzere üç altcoin yer alıyor. Bu altcoinlerin tamamı Ethereum blockchain’i üzerinde çalışıyor.

Yol haritasına eklenmek, bir tokenin kesinlikle listeleneceği anlamına gelmese de, Coinbase’in şimdiye kadar yol haritasına eklediği tüm tokenler borsada listelendi. Ayrıca, Coinbase gün içinde vadeli işlemler platformunda 3 farklı altcoin listeledi. Bu platformun ABD’li müşterilere hizmet vermemesi ve daha esnek düzenleyici kurallara tabi olması, listeleme sürecini ana platformdan daha gevşek hale getiriyor.

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