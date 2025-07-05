Çocuklarda polen alerjisine karşı en önemli 3 kurala dikkat!

“Polen alerjisi” denildiğinde aklımıza bahar mevsimi gelse de aslında mayıs ve haziran mevsimlerinde çimen polenleri, ağustos ayından itibaren doğada ot polenleri yayılım gösteriliyor ve çocuklarda şiddetli kıvılcımlara neden olabiliyor. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülfer Mehtap Yazıcıoğlu, çimen ve yabani ot poleni alerjisine karşı dikkat edilmesi gereken en önemli üç kural ise “Özellikle açık havada kaldığı zamanlarda burun akıntısı oluyorsa hekime başvuruk, rehabilitasyon tedavisini sadece mevsimsel değil, yıl boyunca devam etmesi ve korunma önlemlerini tedaviyle birlikte uygulanmasıyla birlikte sıralanıyor”.

Olaylar dakikalar içinde başlayabiliyor!

Çimen ve yabani ot poleni alerjisinin en sık görülen belirtileri; burun akıntısı, burun akıntısı, burunda tıkanıklık, hapşırık, gözlerde akıntı ve sulanma oluyor. Bazı çocuklarda temas sonrası dakikalar içinde ciltte akıntılı, kabarık ve çeşitlilik şeklinde ürtikeryel değişimler (kurdeşen) veya bazı bitkilere temastan genellikle 12-24 saat sonra, ciltte şiddetli döküntülü kızarıklıklar, bazen içi su dolu parçacıklar şeklinde kontakt dermatit (temas egzaması) gelişebiliyor.

Parkta oynadıktan sonra hapşırıyorsa, dikkat!

Yaz aylarında yaygın olarak görülen polen alerjisini diğer alerjilerden ayırmak için ailelerin belirtilerinin hangi mevsimde ve hangi yaygınlaştığına dikkat edilmesinin önemi taşınıyor. Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Gülfer Mehtap Yazıcıoğlu, “Parkta oynamaktan veya çim biçilen bir alanda vakit geçirdikten sonra çocuk hapşırsa, gözler kaşınıyor veya yanıyor tıkanıyorsa, neden çimen veya yabani ot poleni alerjisi olabilir” diyor. Dr.

Polen alerjisine karşı 7 etkili önlem!

Alerjik rinitin bakımı polenler ile temasın önlenmesi önemli bir yer tutar. Prof. Dr. Gülfer Mehtap Yazıcıoğlu, çocukların çimen ve yabani otlardan korunması için gerekli önlemleri alması gereken 7 maddede şöyle özetliyor:

Hava durumu uygulamalarının polen uyarılarını takip edin.

Polenin yoğun olduğu sabahları erken koruma ve rüzgarlı havalarda çalıştırmanız, mecbur olmanız uzun süre boyunca yayınlanmanız.

Dış giyimli akşam değiştirdiğinizde kıyafetleriniz değişti ve duş aldırın.

Dışarı çıkarken gözlük takmayı ve maskelemeyi yapmayın.

Evde camları kapalı tutun; mümkünse polen filtreli klima, hava temizleyici veya HEPA filtreli süpürgeyi tercih edin.

Çim biçildikten sonraki 1–2 saat polen arızasının en yüksek oranda olduğu. Ancak bu süre boyunca mümkünse şifre korumasın ve evin pencerelerini kapalı tuttuğunuzdan emin olun.

Çimenlere temas ettiğinde ciltte akıntı, kızarıklık ya da döküntüler toplanırsa, parka, okul bahçesine veya ormanlık bir alana gitmeden önce uzun kollu giysiler giydirin. Çimenle temas etmesine dikkat edin.

Kortizon içeren ürünleri kontrolsüz kullanın!

Yabani ot ile ayakkabı poleni alerjisinin kesin tedavisi olmasa da, belirtilerin boyutu azaltılabiliyor ve tekrarlanması önlenebiliyor. Tedavisinde antihistaminikler ve kortizon içeren burun spreylerine başvuruluyor. Gülfer Mehtap Yazıcıoğlu, uygun dozda ve düzenli olarak kullanılan burun spreylerinin büyüme üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadığını belirten Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Farklı burun ve geniz hastalıklarında gelişebileceğinden, düzenli hekim takibi önemlidir. Alerji aşıları (alerjen immünoterapisi), rinit tedavisi, etkili ve kalıcı sonuçlar sağlayabilen bir tedavi şeklidir. Özellikle diğer tedavi yöntemleriyle yeterli iyileşme sağlanamayan tedaviler düşünülmelidir.”