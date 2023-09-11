Çocuk sayısına göre ödemeler hazır Hemen PTT'den almanız gerekiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ülkemizde yer alan dar gelirli ve çocuklu hanelere sunduğu yardım ile adından bahsettiriyor. İlkokuldan üniversiteye kadar türlü türlü destek ödemesi bulunuyor. Durumu elverişli olmayan ve çocuğu bulunan hanelere destek ödemesi yapılıyor. Hanedeki çocuk sayısına göre düzenlenen bu ödemeler için başvurular Kaymakamlıklara ya da E-devlet üzerinden sosyal yardımlar sekmesinden tamamlanabiliyor.

Çocuklu hanelere 300, 400 ve 600 lira arasında değişen ödemeler yapılıyor. 2015 senesinden beri devam eden destek ödemeleri otomatikman PTT hesaplarına aktarılıyor. Başvurular ise TC kimlik numarasıyla e -devlet üzerinden yapılmakta iken tek seferlik olan bu destekten tüm haneler faydalanabiliyor.

Çocuk yardımı adı altında devam eden destek için başvurular Edevlet üzerinden yapılması akabinde hemen hesaplara aktarılıyor. Mayıs 2015’ten sonra doğum yapan tüm anneler, kaçıncı çocuğu olduğuna bağlı olarak bu destek ödemesinden faydalanıyor. Yeni doğan çocuk yardımı olarak da bilinen bu destek ödemesi, çalışan çalışmayan tüm annelere cep harçlığı niteliğinde ödeniyor.

Doğum yapan annenin başvurması sonrasında başvuru yaptığı ayı takiben bir sonraki ayın 25. Gününde PTT hesaplarında ödeme otomatik olarak çekilmeyi bekliyor.

Doğum parası nasıl alınır?

Canlı doğum yapılması akabinde çocuğun kimliğinin çıkartılmasına takriben Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi’ eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir. Yapılan başvuru sonrasında ödeme otomatik olarak hesaba aktarılır.