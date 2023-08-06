Çocuğu bu sene ilkokul, ortaokul ve üniversiteye gideceklere duyuruldu! PTT hesaplarına 2317 TL, 3475 TL ve 4637 TL yatırılacak!

PTT hesaplarına 2317 TL, 3475 TL ve 4637 TL yatırılacak erkenden başvurmanız lazım! Çocuğu bu sene ilkokul, ortaokul ve üniversiteye gideceklere duyuruldu- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ekonomik sıkıntı içerisindeki ailelere ve bireylere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Düzenli veya tek seferlik olarak gerçekleşen yardımlar, bakanlığın sosyal yardım programlarına bağlı olarak çeşitli miktarlarda ödeniyor. Bu yardımlar, bireylerin birçok ihtiyacını karşılamalarına yardımcı oluyor.

Yeni Eğitim Dönemi ve Okul Hazırlıkları

Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, çocuklu vatandaşlar okul hazırlıklarını planlamaya başladı. Okul malzemelerinin fiyatlarının artış göstermesiyle birlikte, yeni dönemde çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler, Aile Bakanlığı'nın yardım programlarını incelemeye başladı.

Eğitim Materyali Yardımı ile Destek

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan eğitim materyali yardımı, çocukların eğitim masraflarına katkıda bulunuyor. Kırtasiye yardımı olarak da bilinen bu ödeme, okul hazırlıkları için alışveriş yapmayı düşünen bireylere destek sağlıyor.

Yardım kapsamında, öğrencilerin eğitim seviyelerine göre farklı miktarlarda ödeme yapılmaktadır. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine ayrı, lise ve yükseköğretim öğrencilerine ise daha yüksek düzeyde yardımlar sunulmaktadır. Örneğin, geçtiğimiz yıl ilkokul öğrencilerine 2317 TL, ortaöğretim öğrencilerine 3475 TL ve üniversite öğrencilerine 4637 TL destek sağlanmıştı. Vatandaşlar, gelecek dönem için bu yardımlardan nasıl faydalanabileceklerini araştırmaya başlamıştır.

Başvuru ve Kimlere Verileceği

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yardım; her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul düzeyinde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılandığı bir yardım programını içeriyor.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ve sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (2023 yılı için 3.800,78-TL) daha az olan haneler bu yardımdan faydalanabilmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu eğitim materyali yardımı, çocukların eğitim ihtiyaçlarına destek olmaktadır. İhtiyaç sahibi aileler ve bireyler, bu yardım programı sayesinde okul masraflarını daha kolay bir şekilde karşılayabilirler. Daha fazla bilgi ve başvuru için Aile Bakanlığı'nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.