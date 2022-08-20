Civan Canova hayatını kaybetti!

Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova'dan acı haber geldi. Son olarak Show TV'nin fenomen dizisi 'Üç Kuruş'ta 'Oktay' karakterini canlandıran Canova'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

"BELKİ YİNE BİR YERDE KARŞI KARŞIYA GELİRİZ"

Canova'nın yakın arkadaşı Esra Dermanıoğlu da Instagram'dan yayınladığı gönderide, "Dostum, bu hayatta içime en dokunan sıcacık Civan'ımı kaybettik. Civan, huzur içinde dolaş bebeğim... Belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz... Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim..." şeklinde konuştu.