Citroen'den Ağustosa Özel Finansman Kampanyası: Faizsiz ve Düşük Faizli Kredi İmkanları!

Citroen, ağustos ayına özel sunduğu finansman kampanyasıyla otomobil severlere cazip fırsatlar sunuyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Citroen C4 ve C4 X modellerinde birbirinden avantajlı kredi seçenekleri mevcut. C4 ve sedan-SUV genlerini bir araya getiren C4 X modellerinde 200 bin TL'ye 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi imkanı sunuluyor. Ayrıca, 120 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği de dikkat çekiyor.

Bu kampanya, Citroen'in popüler modellerine sahip olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Ağustos ayı boyunca geçerli olan bu özel finansman seçeneklerinden yararlanmak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor. Citroen, uygun kredi koşullarıyla yeni bir araca sahip olmayı kolaylaştırıyor.

Citroen'den Ağustos Ayına Özel Kaçırılmayacak Finansman Kampanyası!

Citroen, Ağustos ayında binek, hafif ticari ve elektrikli araç modellerinde sunduğu benzersiz finansman kampanyasıyla otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor. C4, C4 X, C5 Aircross, Berlingo, Jumpy ve Jumper modellerinde 200 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Özellikle SUV sınıfındaki C5 Aircross, Shine Bold ve E-Series donanımlarıyla bu cazip tekliften faydalanmak isteyenleri bekliyor.

Citroen'in hafif ticari araç serisinde yer alan yeni Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Spacetourer ve Jumper modelleri de aynı avantajlı kredi koşullarıyla satışa sunuluyor. Ayrıca, Citroen'in elektrikli modelleri e-C4 ve e-C4 X için 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 1,99 faizli ve 180 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatları da dikkat çekiyor.

Citroen'in ağustos ayı kampanyası, araç sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.