Çinli BYD'den Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım

Çinli BYD'den Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 07-08-2024 20:02

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Çinli BYD, Türkiye'de büyük bir yatırım anlaşması imzaladı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın duyurduğu anlaşma kapsamında, BYD Türkiye'de 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacak.

Bu yatırım çerçevesinde BYD, Türkiye'de bir üretim tesisi ve mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kuracak. Yatırımın parçası olarak kurulacak elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisinde yıllık 150.000 araç üretileceği belirtiliyor. Tesiste üretimin 2026 yılında başlaması planlanıyor.

Chery ise Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrikanın yerini belirlemek için Samsun ve Manisa şehirlerini değerlendiriyor. Chery'nin yatırımı, Avrupa ve diğer yakın pazarlar için ihracat kapasitelerini artırma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Temmuz ayı itibarıyla Chery, otomobil satışlarında Volkswagen ve Fiat'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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