Çılgın Sayısal Loto'da Büyük İkramiye Devretti!

Çılgın Sayısal Loto'da Büyük İkramiye Devretti!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-08-2024 00:31

Çılgın Sayısal Loto'da Büyük İkramiye Devretti!

7 Ağustos 2024 Çarşamba günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi heyecanlı anlara sahne oldu. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye, bir sonraki çekilişe devretti. Bu çekilişte 5 bilen 2 talihli, her biri 828.589,05 TL kazandı. Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaralar henüz açıklanmadı, ancak büyük ödülün devretmesi, bir sonraki çekiliş için heyecanı artırdı.

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 adet seçim yaparak oynanan bir oyundur ve kazananlar çeşitli kategorilere göre ödüller kazanabilir. Çekilişler, Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenebilir ve kuponlar hem online hem de satış noktalarından alınabilir.

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