'Çılgın Dersane' efsanesi geri dönüyor! İşte vizyon tarihi

Gençlik enerjisi ve unutulmaz anılarıyla hafızalara kazınan "Çılgın Dersane" serisi, beşinci filmiyle sinema salonlarını yeniden şenlendirmeye hazırlanıyor. "Çılgın Dersane 5: Updated" adlı yeni film, 8 Kasım’da vizyona girecek ve seyircilere kahkaha, aksiyon ve dostluğun eksik olmayacağı bir deneyim sunacak.

Serinin yapımcılığını Plaza Yapım, genel yönetmenliğini ise Faruk Aksoy üstlenirken, filmin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Şafak Güçlü ve İrfan Saruhan'ın senaryosunu yazdığı film, gençlik ruhunu yeniden canlandıracak.

"Çılgın Dersane 5: Updated", Antalya’da düzenlenen Özel Eğitim Kurumları Yarışması’na son anda katılan bir ekibin macerasını konu alıyor. Filmde aksiyon dolu sahneler, kahkaha dolu anlar ve dostluk temaları ön planda olacak. Ayrıca, eski ve yeni karakterlerin buluşacağı filmde, gençlik ruhunu yaşatacak sahnelerle dolu bir hikaye sunulacak.

Filmin kadrosunda Pote - Mehmet Efe Çam, Ertunç Tuncer, Duygu Zehra Doğru, İrem Büğrüoğlu, Çağla Şen, Hacı Ahmet Ak, Ömer Faruk Çavuş, Irmak Topaloğlu, Arda Dalıcı, Naz Beşik, Orçun Soytürk, Ulaş Can Kutlu, Onur Oben Sepet, Sinem Buse Elbir, Kaan Arkat, Nazlıcan Turan, İsmail Hocaoğlu, Alphan Yuvalı, Batuhan Çebi, Lina Hourieh, Mustafa Topaloğlu, Hakan Bilgin, Pınar Özer ve Arzu Yanardağ gibi yetenekli isimler yer alıyor.

"Çılgın Dersane 5: Updated", 8 Kasım’da sinemalarda olacak ve eski günlerin özlemini çekenler için eğlenceli ve renkli bir gençlik deneyimi sunacak.