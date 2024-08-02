Çifte Promosyon Şansı: Emekli ve Dul Aylığı Alanlar Dikkat!

Emekli olup aynı zamanda eşinden dul aylığı alan vatandaşlar için çifte promosyon fırsatı doğuyor. Ancak bu avantajdan yararlanmak için bazı şartlar ve süreçlerin yerine getirilmesi gerekiyor.

İki Maaş, İki Promosyon: Emekli maaşı ve dul aylığı alanlar, bu maaşları farklı bankalardan aldıkları takdirde her bir maaş için ayrı promosyon talep edebilirler. Örneğin, bir kişi kendi emekliliğinden 15 bin lira ve eşinin ölüm aylığından 9 bin 500 lira alıyorsa, iki farklı bankaya başvurarak toplamda en az 15 bin lira promosyon alabilir. Eğer maaşlar aynı bankadan alınıyorsa, toplam maaş üzerinden hesaplanan promosyon en az 12 bin lira olacaktır.

Bayram İkramiyesi Avantajı: Çift maaş alan emekliler, bayram ikramiyelerinde de avantajlıdır. Her iki maaş üzerinden 3’er bin lira bayram ikramiyesi alma hakkına sahip olup, ikramiyeler en yüksek ödemeyi sağlayan tek dosya üzerinden yatırılır.

Emekli ve dul aylığı alanlar, bu fırsatları değerlendirerek maddi kazançlarını artırabilirler.