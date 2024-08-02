CHP Lideri Özgür Özel’den Emekli Maaşları ve Tarım Üreticileri İçin Kritik Açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur’da partisinin il belediye başkanları toplantısında emekli maaşlarının yetersizliğine ve mevcut enflasyon ortamına dikkat çekti. Özel, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini vurguladı ve mevcut maaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çekti.

Burdur’da CHP Burdur İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Özel, partili bir üyeden sahipsiz bir köpek yavrusu hediye aldı. Balkon konuşmasında partinin “babaevi” niteliğinde olduğunu ve herkesin bu değerlere sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Tarım ürünleri konusunda da açıklamalarda bulunan Özel, fasulye gibi tarım ürünlerinin üretim ve satış fiyatlarındaki uçurumlara dikkat çekti. Örneğin, fasulyenin tarlada 8 lira, İstanbul’da 120 lira, Didim’de ise 200 lira olduğunu belirtti. Süt üreticilerinin de yem maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle zorluk yaşadığını ifade etti.

Emekli maaşlarıyla ilgili eleştirilerini sürdüren Özel, emekli maaşlarının en düşük seviyesinin 17 bin 500 TL’ye çıkarılması teklifinde bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu öneriyi sundu. Özel, "Ocak ayında 10 bin lira maaşla 25 kilo dana kıyma alınabiliyordu; bugün 12 bin 500 lira maaşla 20 kilo kıyma alınabiliyor. Emeklinin maaşından 5 kilo kıyma parası enflasyon oyunlarıyla çalındı," dedi.