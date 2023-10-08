CHP İstanbul İl Başkanı kim oldu? Özgür Çelik mi? Cemal Canpolat mı

Son dakika CHP İstanbul İl Başkanlığı Seçimlerinde Heyecan Dorukta! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimleri için kongre heyecanı sürüyor. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 38. Olağan Kongre ile İstanbul İl Başkanlığı için adayların listeleri belli oldu. 8 Ekim 2023 CHP İstanbul İl Başkanı kim oldu?

İl Başkanlığı İçin Kimler Yarışıyor?

CHP İstanbul'da İl Başkanlığı koltuğu için yarışacak isimler; Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski İl Başkanı Cemal Canpolat. İki deneyimli isim, bu önemli görev için kongrede karşı karşıya gelecek.

Adayların Listeleri Ortaya Çıktı

Seçimlere kısa bir süre kala adayların listeleri açıklandı. Özgür Çelik'in hazırladığı liste "beyaz liste" olarak tanımlanırken, Cemal Canpolat'ın listesi ise "kırmızı liste" olarak anıldı.

Listelerde Dikkat Çeken İsimler

Cemal Canpolat'ın listesinde Gezi Parkı olayları sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ile ünlü devrimci Deniz Gezmiş’in kardeşi Bora Gezmiş de yer buldu. Özgür Çelik'in listesinde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 93. sıradan kendisine yer buldu. Ancak Cemal Canpolat, listesinde İmamoğlu'na yer vermedi. Bu durum, belediye başkanlarının genellikle her iki adayın listesinde bulunduğu yaygın uygulamadan sapma olarak dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen İstanbul İl Kongresi’nde aday olan Özgür Çelik, delegelere seslendi. Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Çelik, sözlerinin sonunda Türkan Saylan için yazılan şiiri okuyarak “Bu düzeni değiştireceğiz, mutlaka kazanacağız” dedi.

Çelik'in konuşmasının satır başları şöyle:

Özeleştiri vermeliyiz: “Seçim sonrası yaptığım tüm ziyaretlerde, konuştuğum her yaş ve kesimden insanımızda gördüm ki toplumda bir umut yorgunluğu oluşmuş. Bilinmelidir ki halkımız bu sonucu kabullenmedi. Partimize umut bağlayan milyonlarla özeleştiri vererek yeniden kucaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bunun için asla mücadeleden vazgeçmeyecek ve çok çalışacağız.”

Sahada yönetme pratiğim var: "6 yıllık İlçe Başkanlığı deneyimim var. Partimin her kademesinde aldığım görevlerle tecrübelerim var. 5 seçim boyunca edindiğim sandık güvenliği deneyimim var. Partiyi makamdan değil sokaktan ve sahadan yönetme pratiğim var. Umudu yeniden yeşertecek enerjimiz ve gücümüz var."

Hedefimiz İstanbul'da 25 belediye kazanmak: "Hedefimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesini yeniden kazanmak, en az 25 ilçede iktidar olmak, İstanbul’da meclis çoğunluğunu sağlayarak tüm engellemeleri ortadan kaldırmak."

Özgür Çelik'in açıklarını bulma ekibi kuruldu: “Havuz medyasında hakkımda haber yaptırılmasına rağmen nezaketten asla taviz vermedim. Üzülerek ifade ediyorum ki, “Özgür Çelik’in açıklarını bulma ekipleri” kuruldu. Ancak bir sonuca ulaşamadılar. Geçmişimle büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Babam ve annem burada. Bugüne kadar onların başını hiç öne eğdirmedim. Annemin, babamın ve hepinizin huzurunda söz veriyorum. Bu güzel ülkemiz için doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmadan var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Kavgamız yoldaşlarımızla değil çürümüş düzenle: "Bizim kavgamız kendi yoldaşlarımızla değil, bu çürümüş düzenle. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hepimizin genel başkanı. Genel merkezimiz hepimizin evi. İlçe kongrelerinde olduğu gibi insanları genel başkan karşıtı ilan etmek çok yanlış oldu. Hepimizin genel başkanımıza sonsuz saygısı var. Genel Başkanımız çok büyük mücadelelerden geliyor. Partimizde çok büyük emeği var. Genel Başkanımız adalet yürüyüşünün öncüsü. Toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşmanın öncüsü. Genel Başkanımızı bu tartışmaların içine çekenleri sizlerin yüksek takdirlerine bırakıyorum. 30 yıl sonra kitaplarda Genel Başkanımızın yürüyüşü yazılacak.”

Kongrede eski genel başkanlar olmak üzere CHP örgütüne teşekkür eden Çelik, Türkan Saylan için yazılan şiiri okudu ve konuşmasını “bu çürümüş düzeni değiştireceğiz, mutlaka kazanacağız” sözleriyle bitirdi.

CANPOLAT: YENİLEŞMEYİ İÇERİDEN YAPACAĞIZ

Çelik'in ardından kürsüye Cemal Canpolat geldi. Canpolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Kaftancıoğlu'nun yuhalanması uygun değil: CHP’nin geleneklerinin her gün biraz daha tartışıldığı bir dönem yaşıyoruz. Sayın Canan Kaftancıoğlu’nun yuhalanması CHP geleneklerine uygun bir hareket değildir. Bu parti için 9 buçuk yıl hapisle cezalandırılmış, kendi çocuklarının hedef haline geldiği Canan Kaftancıoğlu’nun burada talimatla yuhalatılmasını kınıyorum.

CHP'lilerin İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi bitecek: CHP'lilerin başka partilerin yanında işe girmesini içime sindiremiyorum. Sadece CHP'lilerin ilçe, mahalle, delege seçimlerinde işe girdiğini sevinerek duyuyorum. Sadece CHP örgütü delegeleri, size oy versin diye işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum. CHP'liler İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir.

Hiçbir belediye başkanı listemde yok (Ekrem İmamoğlu'nun listesinde olmamasıyla ilgili açıklama): Hiçbir belediye başkanı listemde yok ben listeye örgütü koydum. Bir kez daha söylüyorum, belediye başkanları kendi alanlarına çekileceklerdir. Kamucu, sosyal, solcu belediyecilik yapacaklardır. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız.

Kendinize il başkanı değil özel kalem seçiyorsunuz: Örgüt işlerinde taraf olursanız diğer tarafı karşınızda bulursunuz. hiçbir belediye başkanı CHP örgütünü baskı altına alarak, kendi ilçe başkanınızı milletvekili adayı, il başkanı yapıyorsunuz. Kendinize il başkanı değil özel kalem müdürü seçiyorsunuz.

Partinin çöpünü yemedim: Bu partinin bir çöpünü yedi diyenlerin alnını karışlarım. Biz konuşursak siz sokağa çıkamazsınız. Hayatında hiç devrimci mücadelenin içinde olmayan, solcu olmayanlar bile devrimcilikten bahsediyor, bu güzel bir olay. Benim listemde Gezi direnişinde ekmek almaya gittiğinde 14 yaşında öldürülen Berkin Elvan'ın babası var. Bu toplum bedel ödüyor. Onların sırtında siyaset yapanlar, onları görmüyor. Benim listemde aynı gelenekten geldiğim, Deniz Gezmiş'in kardeşi Bora Gezmiş var. Biz el bebek gül bebek buraya gelmedik, icazetle il başkanı adayı olmadık, dişimizle tırnağımızla bugünlere geldik.

Yenileşmeyi içeriden yapacağız: Yenileşmeyi dışardan atananlarla değil, örgütle yapacağız, gençlerle, kadınlarla yapacağız. Sağa kucak açma süreci bugünden itibaren bitmiştir. Kendi solumuza, sosyalistlere, sosyal demokrasiye döneceğiz. 20 yıldır CHP tüzüğünü bile değiştirmeye kalktığında, 'tüzük değişmesin ön seçim kalsın' diyen milletvekillerini dışarıda bırakanlar değişimden bahsedemezler. Benim verilmeyecek hiçbir hesabım yok.